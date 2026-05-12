قدم.. هبوط الإسماعيلي إلى دوري الدرجة الثانية لأول مرة منذ موسم 1957-1958 بعد خسارته أمام وادي دجلة بهدفين لهدف في الجولة العاشرة من مرحلة تفادي الهبوط بالدوري المصري الممتاز

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

هبط فريق النادي الإسماعيلي إلى دوري الدرجة الثانية المصري، عقب خسارته أمام مضيفه وادي دجلة بهدفين لهدف، الثلاثاء، على ملعب "السلام" بالقاهرة، في الجولة العاشرة من مرحلة تفادي الهبوط بالدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

أحرز ثنائية وادي دجلة محمود دياسطي في الدقيقتين 22 و62، بينما جاء هدف الإسماعيلي الوحيد عن طريق البوركيني إريك تراوري في الدقيقة 72.

بهذه النتيجة، تجمد رصيد الإسماعيلي عند 19 نقطة في المركز الرابع عشر والأخير بجدول الترتيب، بينما ارتفع رصيد وادي دجلة إلى 48 نقطة في المركز الثامن (الأول في مجموعة تفادي الهبوط).

وتعد هذه هي المرة الثانية التي يهبط فيها الإسماعيلي من الدوري الممتاز إلى الدرجة الثانية في تاريخه منذ موسم 1957-1958، بعد أن زاد الفارق بينه وبين المركز الـ11، إلى 10 نقاط، مع تبقي 3 جولات فقط على نهاية الموسم.

وجاءت الهزيمة لتنهي آمال "الدراويش" في البقاء بالدوري المصري الممتاز، بعدما عانى الفريق طوال الموسم من نتائج متذبذبة وأزمات متلاحقة أثرت بشكل مباشر في مسيرته ووضعيته في جدول الترتيب.

وشهد الموسم الحالي تراجعا واضحا في مستوى الإسماعيلي، أحد أعرق الأندية المصرية، في ظل معاناة كبيرة على المستويين الفني والإداري، وهو ما انعكس على أداء الفريق داخل الملعب، ودفعه للتواجد في مراكز متأخرة حتى اللحظات الأخيرة.

