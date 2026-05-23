قدم.. هال سيتي يعود للدوري الإنجليزي الممتاز بعد غياب 9 سنوات بفوزه القاتل على ميدلسبره بهدف دون رد في نهائي ملحق الصعود

إسطنبول/ أحمد حسن/ الأناضول

صعد فريق هال سيتي إلى الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد غياب دام تسع سنوات، بالفوز على ميدلسبره، بهدف دون رد في الوقت بدل الضائع، السبت، على ملعب "ويمبلي" في نهائي ملحق الصعود للبطولة الإنجليزية.

بهذه النتيجة، أكمل هال سيتي عقد المتأهلين إلى البريميرليغ في الموسم المقبل مع كوفنتري سيتي وإبسويتش تاون اللذين حجزا مقعديهما مباشرة بعد احتلالهما المركزين الأول والثاني في ترتيب أندية التشامبيونشيب.

جاء الشوط الأول بطيئا ولم تشهد أحداثه أي لمحات فنية، لذلك ندرت الفرص المتاحة أمام المرميين، حتى جاءت الدقيقة 43 لتشهد أول فرصة حقيقية للتسجيل، عندما سدد الجزائري محمد بلّومي، لاعب هال سيتي كرة مقوسة مرت بجوار القائم.



وبعدها بدقيقتين، لاحت فرصة خطيرة أخرى لهال سيتي عندما تصدت العارضة لرأسية الاسكتلندي أوليفر ماكبورني بعد تمريرة عرضية من ريان جايلز، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وفي الشوط الثاني، وبعد مرور ثلاث دقائق فقط، كاد ميدلسبره أن يحرز هدف التقدم حين أهدر دايل فراي فرصة محققة برأسية، قبل أن يهدأ ريتم المباراة لينحصر اللعب بمرور الوقت في وسط الملعب.

وبينما كان الجميع يستعد للوقت الإضافي، تمكن أوليفر ماكبورني، من خطف هدف الفوز والتأهل في الدقيقة 5+90، عندما انطلق البديل الياباني يو هيراكوا، على الجهة اليسرى وأرسل عرضية عجز الحارس سولومون برين عن الإمساك بها، لتتهيأ أمام اللاعب الاسكتلندي الذي وضعها في الشباك.