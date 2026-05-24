قدم.. هاري كين يقود بايرن ميونخ للفوز بكأس ألمانيا للمرة الـ21 بتسجيله "هاتريك" في الفوز على شتوتغارت بثلاثية نظيفة في المباراة النهائية

إسطنبول/ أحمد حسن/ الأناضول

سجل اللاعب هاري كين "هاتريك"، ليقود فريق بايرن ميونخ للتتويج بكأس ألمانيا لكرة القدم للمرة الـ21 في تاريخه، بالفوز على شتوتغارت بثلاثية نظيفة، السبت، على الملعب الأولمبي بالعاصمة برلين، في المباراة النهائية.

وأنهى العملاق البافاري غيابه عن الفوز بهذا اللقب منذ موسم (2019/ 2020)، ليحرز الثنائية المحلية للمرة الـ14 في تاريخه، محطما الأرقام القياسية برصيد 139 هدفا في مباريات الدوري والكأس هذا الموسم.

وأمام جمهور غفير تجاوز الـ74 ألف متفرج، نجحت كتيبة المدرب البلجيكي فينسنت كومباني في مواصلة موسمها الاستثنائي بفضل تألق النجم الإنجليزي هاري كين، الذي سجل 3 أهداف في اللقاء ليحسم الفوز بالمباراة واللقب.

وانتظر البايرن حتى الدقيقة 55 ليفتتح التسجيل، عندما تلقى كين كرة عرضية من زميله الفرنسي مايكل أوليسيه، ليطير ويضعها برأسه في الشباك مستغلا هفوة مدافعي شتوتغارت.

وفور إحراز كين هدف التقدم للفريق البافاري، أشعلت جماهير بايرن ميونخ عشرات الألعاب النارية في الملعب، ما أدى إلى صعوبة الرؤية بسبب الدخان الكثيف، ليضطر حكم المباراة إلى إيقاف اللعب لنحو 6 دقائق.

وفي الدقيقة 80 عاد الدولي الإنجليزي لزيارة شباك شتوتغارت، بعدما أطلق تسديدة رائعة اصطدمت بالعارضة، قبل أن ترتد الكرة إليه مرة أخرى ليودعها الشباك هذه المرة، مؤكدا تتويج العملاق البافاري.

وفي الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني، احتسب الحكم ركلة جزاء للبايرن بعدما لمست عرضية أوليسيه ذراع أنجيلو شتيلر، نفذها كين بنجاح مسجلا الهدف الثالث لبايرن في الدقيقة 2+90 لتنتهي المواجهة بانتصار كاسح لفريقه.