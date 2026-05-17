قدم.. "هاتريك" كين يقود بايرن ميونخ للفوز على كولن بخماسية

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

سجل الدولي الإنجليزي هاري كين "هاتريك" ليقود بايرن ميونخ للفوز على ضيفه كولن بخماسية مقابل هدف، السبت، على ملعب "أليانز أرينا"، في الجولة 34 والأخيرة من الدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليغا"

بتلك النتيجة، رفع العملاق البافاري، المتوج باللقب، رصيده من النقاط إلى 89 في صدارة الترتيب، بفارق 16 نقطة عن أقرب ملاحقيه فريق بوروسيا دورتموند الوصيف، بينما توقف رصيد كولن عند النقطة 32 في المركز الرابع عشر بجدول ترتيب الدوري الألماني.

لم يحتج كين سوى 10 دقائق لافتتاح التسجيل، إذ أرسل كونراد لايمر عرضية مقوسة رائعة من الجهة اليمنى، وهيأها جوشوا كيميش إلى قدم قائد إنجلترا الذي سددها على الطائر من مسافة قريبة.

وبعد ثلاث دقائق فقط أضاف كين هدفه الثاني، إذ نفذت ركلة حرة بشكل قصير بواسطة جوشوا كيميش، قبل أن يطلق كين تسديدة مباشرة مقوسة من خارج منطقة الجزاء.

لكن كولن عاد سريعا إلى أجواء اللقاء في الدقيقة 18، حين استخلص سعيد الملا الكرة في نصف ملعبه ثم انطلق للأمام، متجاوزا مدافعي بايرن قبل أن يضع تسديدة أرضية من داخل منطقة الجزاء.

وأعاد توم بيشوف فارق الهدفين لبايرن بعد 4 دقائق فقط، بتسديدة بيسراه من على حدود منطقة الجزاء بعد تمريرة من مارل لينارت، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بثلاثية مقابل هدف.

وفي الشوط الثاني، واصل بايرن ضغطه، ليتمكن كين من تسجيل الهدف الرابع وإكمال الهاتريك في الدقيقة 69 بتسديدة قوية من مسافة بعيدة، قبل أن يختتم السنغالي نيكولاس جاكسون خماسية البايرن في الدقيقة 83 في أول لمسة له بعد نزوله كبديل مباشرة.

وفي مباريات أخرى، نجا فولفسبورغ من الهبوط المباشر للدرجة الثانية بفوزه الثمين خارج ملعبه على سانت باولي بثلاثية مقابل هدف، ليحجز مكانه في مباراة الملحق مع ثالث أندية دوري الدرجة الثانية، بينما هبط هايدينهايم وسانت باولي مباشرة.

وفاز بوروسيا مونشنغلادباخ على هوفنهايم، ويونيون برلين على أوغسبورغ بنتيجة 4-0، وفرايبورغ على لايبزيغ 4-1، وفولفسبورغ على سانت باولي 3-1، وبوروسيا دورتموند على فيردر بريمن، وماينز على هايدينهايم بنتيجة 2-0.

وتعادل آينتراخت فرانكفورت وشتوتغارت 2-2، وباير ليفركوزن وهامبورغ 1-1.