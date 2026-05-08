قدم.. "هاتريك" فيليكس يقرب النصر من لقب الدوري السعودي بمساهمته في الفوز على الشباب برباعية لهدفين في الجولة الثالثة والثلاثين للمسابقة ورونالدو يصل للهدف رقم 100

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

سجل البرتغالي جواو فيليكس "هاتريك" ليقود فريق النصر للاقتراب خطوة كبيرة نحو لقب الدوري السعودي لكرة القدم، بعدما تغلب على مضيفه الشباب برباعية لهدفين، الخميس، في الجولة 33 للمسابقة.

واستعاد النصر بهذا الفوز توازنه سريعا بعد خسارته الأحد الماضي أمام القادسية 1-3، ليرفع رصيده إلى 82 نقطة في الصدارة، بفارق 5 نقاط عن الهلال الثاني، فيما تجمد رصيد الشباب عند 32 نقطة في المركز الثالث عشر.

بداية المباراة جاءت مثالية لفريق النصر الذي تقدم بهدفين في أول 10 دقائق، إذ افتتح فيليكس التسجيل مبكرا في الدقيقة الثالثة بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء.

وبعد سبع دقائق، أضاف فيليكس الهدف الثاني، إذ ارتقى عاليا عند القائم البعيد ليقابل تمريرة عرضية من عبد الرحمن غريب ويحولها برأسه من زاوية ضيقة إلى الشباك.

لكن يانيك كاراسكو تمكن من تقليص الفارق لصالح أصحاب الأرض في الدقيقة 30، مستغلا خطأ من عبد الله الخيبري، مدافع النصر، الذي تعثر بالكرة، ليتوغل اللاعب البلجيكي ويراوغ أحد المدافعين قبل أن يسدد في المرمى.

وفي الشوط الثاني، عزز النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو تقدم الضيوف بهدف ثالث في الدقيقة 75، بتسديدة قوية بيسراه من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة عرضية متقنة من السنغالي ساديو ماني.

ورفع "صاروخ ماديرا" رصيده إلى الهدف رقم 100 في الدوري السعودي منذ انضمامه للنصر في ديسمبر/ كانون الأول 2022، ليضيف إنجازا جديدا إلى سجله، ويجعل الدوري السعودي ثالث محطة يحقق فيها هذا الرقم المميز، بعد كل من الإنجليزي الممتاز والإسباني.

وقلص الشباب النتيجة للمرة الثانية عبر المدافع علي البليهي في الدقيقة 80، لكن فيليكس أكمل "الهاتريك" بتسجيل الهدف الرابع للنصر في الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدل الضائع، من ركلة جزاء.