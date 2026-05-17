قدم.. نيوكاسل يفوز على وست هام ويقربه من الهبوط بالدوري الممتاز بالفوز 3-1 في الجولة الـ37 من الدوري الإنجليزي

إسطنبول/ أحمد حسن/ الأناضول

وجه نيوكاسل يونايتد ضربة قوية لآمال ضيفه وست هام يونايتد في البقاء بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما ألحق به خسارة مؤلمة 3-1، الأحد، على ملعب "سانت جيمس بارك" في الجولة الـ37 من الدوري.

وبهذه النتيجة، تجمد رصيد وست هام عند 36 نقطة ليظل في المركز الثامن عشر، وسيتأكد هبوطه إذا نجح توتنهام هوتسبير في الفوز على تشيلسي، الثلاثاء المقبل، فيما ارتفع رصيد نيوكاسل إلى 49 نقطة في المركز الحادي عشر.

انتهى الشوط الأول بتقدم نيوكاسل بهدفين دون رد، إذ افتتح الألماني نيك فولتماده، التسجيل لصالح أصحاب الأرض في الدقيقة 14 بتسديدة مباشرة على الطائر بعد تمريرة من هارفي بارنز، قبل أن يضيف ويليام أوسولا الهدف الثاني في الدقيقة 18.

وفي الشوط الثاني، عاد أوسولا ليضيف الهدف الثالث لفريقه والثاني له في الدقيقة 64، فيما سجل وست هام هدفه الوحيد في الدقيقة 68 عبر الأرجنتيني فالنتين كاستيلانوس بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء.

وفي مباريات أخرى، انتهت آمال برايتون آند هوف ألبيون وبرينتفورد في التأهل لدوري أبطال أوروبا، بعد خسارة برايتون 0-1 أمام مضيفه ليدز يونايتد، فيما تعادل برينتفورد 2-2 مع ضيفه كريستال بالاس.

وتوقف رصيد برايتون عند 53 نقطة في المركز السابع، متقدما بنقطة واحدة ومركز واحد عن برينتفورد الثامن.

وفاز سندرلاند خارج ملعبه على مضيفه إيفرتون 3-1، ليرفع رصيده إلى 51 نقطة في المركز التاسع، بفارق نقطتين أمام إيفرتون في المركز الثاني عشر.