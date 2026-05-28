نيمار يغيب عن البرازيل في وديتي بنما ومصر استعدادا للمونديال بسبب معاناته من إصابة في ربلة الساق ستبعد أكثر من أسبوعين عن الملاعب..

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

تأكد غياب النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا عن منتخب بلاده في المباراتين الوديتين أمام بنما ومصر استعدادا لخوض منافسات كأس العالم 2026، بسبب معاناته من إصابة في ربلة الساق، ستبعده أكثر من أسبوعين عن الملاعب.

وكشف طبيب المنتخب البرازيلي، رودريغو لاسمار، الخميس، عن إصابة نيمار في مؤتمر صحفي، قائلا: "خضع نيمار لجميع الفحوصات الطبية، والتي اختتمت بفحص بالرنين المغناطيسي أظهر إصابة من الدرجة الثانية في ربلة الساق، وليس مجرد تورم".



وتابع: "من المتوقع أن يسمح له بالعودة إلى الملاعب في غضون أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع".

ويعد إجهاد عضلة الساق من الدرجة الثانية إصابة متوسطة تتضمن تمزقا جزئيا في ألياف العضلات، وتتطلب الراحة وإعادة التأهيل، وهذا يعني أن نيمار لن يلعب في المباراة الودية على أرضه ضد بنما يوم الأحد، وكذلك ضد مصر في مباراة ودية في كليفلاند، أوهايو يوم السبت 6 يونيو/ حزيران.

ويختلف هذا التشخيص عن التشخيص الذي قدمه رودريغو زوغايب، طبيب نادي سانتوس، قبل الإعلان عن تشكيلة الفريق، والذي صرح بأن المشكلة مجرد تورم وأن نيمار سيكون جاهزا لبدء التدريبات.

ويستهل المنتخب البرازيلي، الفائز باللقب خمس مرات، مشاركته في المجموعة الثالثة من كأس العالم في 13 يونيو بمواجهة المغرب في نيوجيرسي، ثم يواجه هايتي في فيلادلفيا في 19 يونيو واسكتلندا في 24 يونيو في ميامي.

وانضم نيمار، الهداف التاريخي للمنتخب البرازيلي، الذي سجل 79 هدفا في 128 مباراة دولية، إلى الفريق يوم الثلاثاء، لكنه غاب عن أول حصة تدريبية يوم الأربعاء، وتم إرساله لإجراء فحوصات بعد شكواه من تورم في ربلة ساقه اليمنى.

ولم يلعب نيمار مع منتخب" السيليساو" منذ عام 2023 بسبب معاناته من الإصابات، لكن تم اختياره لكأس العالم على حساب مهاجم تشيلسي جواو بيدرو ومهاجم توتنهام ريتشارليسون، ليشارك للمرة الرابعة في المونديال، بعد أن مثل البرازيل أيضا في بطولات 2014 و2018 و2022.

ويفتقد منتخب "السيليساو" بالفعل لثنائي أرسنال غابرييل ماغالهايس وغابرييل مارتينيلي، بالإضافة إلى ماركينيوس، قائد منتخبي البرازيل وباريس سان جيرمان، لمباراة بنما بسبب مشاركتهم في نهائي دوري أبطال أوروبا في 30 مايو/أيار.