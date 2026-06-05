قدم.. نيمار يغيب عن البرازيل في رحلة كليفلاند لمواجهة مصر الودية

إسطنبول/ أحمد حسن/ الأناضول

أعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم، الخميس، أن نيمار لن يسافر إلى مدينة كليفلاند الأمريكية للمشاركة في مباراة البرازيل الودية ضد مصر، السبت المقبل، استعدادا لكأس العالم لكرة القدم 2026، من أجل مواصلة تلقي العلاج المكثف لإصابة في ربلة الساق.

وقال الاتحاد البرازيلي، في بيان: "لن يسافر نيمار مع الوفد إلى كليفلاند، سيبقى في نيوجيرسي (مدينة أمريكية)، حيث سيخضع للعلاج الطبيعي ويكثف برنامجه للتعافي البدني".

ويغيب الهداف التاريخي لمنتخب "السيليساو" برصيد 79 هدفا، بسبب إصابة من الدرجة الثانية في ربلة الساق، وهي إصابة عضلية متوسطة تتضمن تمزقا جزئيا.

ويأمل الجهاز التدريبي البرازيلي في أن يكون اللاعب (34 عاما) متاحا لمباراة افتتاح كأس العالم ضد المغرب في 13 يونيو/ حزيران الجاري، حيث يواجه الفائز بكأس العالم خمس مرات أيضا منتخبي هايتي واسكتلندا في المجموعة الثالثة.

ولم يلعب نيمار منذ ما يقارب ثلاثة أسابيع بعد تعرضه لإصابة من الدرجة الثانية في ربلة الساق أثناء تمثيله لنادي سانتوس في مباراة بالدوري البرازيلي ضد كوريتيبا.

وأبعدته هذه الإصابة عن المشاركة مع ناديه ومنتخب بلاده، ما دفع الجهاز الطبي للمنتخب البرازيلي إلى اتباع نهج حذر قبل انطلاق البطولة.

وتنطلق النسخة الثالثة والعشرون من نهائيات كأس العالم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك في الفترة من 11 يونيو وحتى 19 يوليو/تموز المقبل.