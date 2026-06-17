في إطار مرحلة التأهيل البدني للتعافي من إصابته في ربلة الساق اليمنى..

قدم.. نيمار يشارك في تدريبات البرازيل بالمونديال لأول مرة في إطار مرحلة التأهيل البدني للتعافي من إصابته في ربلة الساق اليمنى..

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

شارك النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، الثلاثاء، في تدريبات منتخب بلاده لأول مرة في الولايات المتحدة، على الرغم من أن عودته ضد هايتي في الجولة الثانية من منافسات كأس العالم لكرة القدم 2026 يوم الجمعة تبدو غير مرجحة.

ونشر الاتحاد البرازيلي لكرة القدم عبر حساباته بوسائل التواصل الاجتماعي صورة للمهاجم البالغ من العمر 34 عاما أثناء قيامه بتدريبات بدنية على أرض الملعب وكان له بعض الاحتكاك بالكرة.

لكن الهداف التاريخي لمنتخب "السيليساو" لم ينضم بعد إلى التدريبات التكتيكية مع بقية أفراد الفريق، ولا يزال من غير الواضح متى سيكون لائقا بما يكفي لاستئناف التدريب الكامل أو يصبح متاحا في حملة البرازيل في كأس العالم، التي ظهرت بشكل متواضع بعد التعادل مع المغرب.

ومثلت هذه المشاركة في التدريبات الخطوة الأولى في انتقاله من القسم الطبي إلى الملعب، بعد أن كان يتدرب سابقا في مركز تدريب الفريق في نيوجيرسي مع أخصائيي العلاج الطبيعي ومدربي اللياقة البدنية.

لا يزال نيمار يعمل على استعادة لياقته البدنية ومستوى جاهزيته للمباريات بعد إصابته في ربلة ساقه اليمنى خلال هزيمة نادي سانتوس البرازيلي 0-3 أمام كوريتيبا الشهر الماضي.

وتعد مشكلة ربلة الساق أحدث حلقة في سلسلة من الإصابات والنكسات البدنية التي تعرض لها اللاعب البرازيلي رقم 10، والذي لم يلعب دقيقة واحدة مع المنتخب الوطني منذ ما يقرب من ثلاث سنوات.

وحمل ظهور نيمار على أرض الملعب آمالا كبيرة بين المشجعين البرازيليين لرؤية نجمهم ضمن تشكيلة المنتخب في المباريات المقبلة ومساعدة الفريق في المنافسة على لقب البطولة الغائب منذ نسخة 2002 في كوريا الجنوبية واليابان.

ويلتقي المنتخب البرازيلي السبت المقبل مع منتخب هايتي على ملعب "فيلادلفيا ستاديوم" في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة، قبل أن يختتم دور المجموعات بلقاء اسكتلندا يوم 25 يونيو/ حزيران الجاري.