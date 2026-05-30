قدم.. نيس يضمن بقاءه في دوري الدرجة الأولى الفرنسي

إسطنبول/ أحمد حسن/ الأناضول

ضمن فريق نيس بقاءه في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم، بعدما حقق فوزا كبيرا على ضيفه سانت إتيان 4-1، الجمعة، على ملعب "أليانز ريفييرا" في إياب ملحق الصعود والهبوط.

يذكر أن مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب سانت إتيان، الثلاثاء الماضي، انتهت بالتعادل السلبي، ليتفوق نيس بأفضلية مجموع المباراتين 4-1 ليحافظ على مكانه في دوري الدرجة الأولى، بينما بقي سانت إتيان في دوري الدرجة الثانية.

اللقاء شهد غياب الثلاثي العربي في صفوف نيس وهم: المصري محمد عبد المنعم، والتونسي علي عابدي، لانضمامهما لصفوف منتخب بلديهما استعدادا للمشاركة في كأس العالم 2026، والدولي الجزائري هشام بوداوي للإصابة.

انتظر نيس حتى الدقيقة 62 ليتقدم بالهدف الأول، عندما أخفق دفاع سانت إتيان في التعامل مع رمية تماس طويلة داخل المنطقة، لتصل الكرة إلى جوناثان كلاوس، الذي أطلق تسديدة قوية عند القائم القريب للحارس غوتييه لارسونير.

لكن سانت إتيان عاد للتعادل في الدقيقة 79 عبر الجورجي زوركو دافيتاشفيلي، من ركلة جزاء، بعد لمسة يد ضد السنغالي أنطوان ميندي، مدافع نيس، داخل المنطقة، غير أن فرحة الضيوف تحولت سريعا إلى خيبة أمل.

فبعد أقل من دقيقتين، سدد البديل كايل بوداش، كرة مقوسة إلى الزاوية اليسرى السفلية من على حافة المنطقة ليعيد التقدم لنيس، قبل أن يضيف الإيفواري إلي واهي، الهدف الثالث في الدقيقة 87 بعد تمريرة من توم لوشيه.

وبينما كان سانت إتيان يبحث عن طريق للعودة، تمكن واهي، من حسم النتيجة لنيس بتسجيل الهدف الرابع لفريقه والشخصي الثاني له في الدقيقة 2+90 من هجمة مرتدة سريعة.