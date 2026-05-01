قدم.. نوتينغهام فورست يقطع خطوة مهمة نحو بلوغ نهائي الدوري الأوروبي بعدما تغلب على أستون فيلا بهدف دون رد في ذهاب نصف النهائي وسبورتينغ براغا يفوز على فرايبورغ 2-1

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

قطع فريق نوتينغهام فورست الإنجليزي خطوة مهمة نحو بلوغ نهائي الدوري الأوروبي لكرة القدم، بفوزه على مواطنه وضيفه أستون فيلا بهدف دون رد، الخميس، على ملعب "سيتي غراوند" في ذهاب نصف النهائي.

وسجل النيوزيلندي كريستوفر وود هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 71 من ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد العودة لتقنية الفيديو المساعد، لوجود لمسة يد ضد المدافع الفرنسي لوكاس ديني داخل المنطقة.

وواصل فورست، بطل أوروبا لعامي 1979 و1980، انتفاضته الأخيرة بعد أن رفع سلسلة عدم الخسارة إلى تسع مباريات في جميع المسابقات تحت قيادة مدربه البرتغالي فيتور بيريرا، بعد فترة من التراجع في بداية الموسم.

وسيخوض فورست لقاء الإياب على بعد 50 ميلا فقط في ملعب "فيلا بارك" في السابع من مايو/أيار المقبل، على أن يواجه الفائز في النهائي، الفائز من براغا البرتغالي وفرايبورغ الألماني في إسطنبول في 20 مايو/ أيار.

وعلى الملعب البلدي ببراغا، تغلب سبورتينغ براغا البرتغالي على ضيفه فرايبورغ الألماني بهدفين لهدف، ليتأجل حسم بطاقة التأهل للنهائي إلى لقاء الإياب يوم الخميس المقبل، على ملعب "أوروبا بارك".

وتقدم براغا في النتيجة مبكرا عن طريق التركي ديمير إيجي تيكناز، الذي أطلق تسديدة من مسافة قريبة مستغلا تمريرة فيكتور جوميز في الدقيقة الثامنة، وأدرك الضيوف التعادل في الدقيقة 16 عبر الإيطالي فينتشنزو غريفو.

وأهدر براغا فرصة استعادة التقدم في الشوط الأول بعد أن أضاع الأوروغواياني رودريغو زالازار ركلة جزاء في الدقيقة 2+45 بعد تصد من حارس المرمى نواه أتوبولو، لكن الإيفواري ماهو ييبي دورغيليس خطف هدف الفوز لبراغا في الدقيقة 2+90.