"نهضة بركان" المغربي يتعاقد مع مدرب الرأس الأخضر بوبيستا

إسطنبول/ أحمد حسن/ الأناضول

أعلن نادي "نهضة بركان" وصيف بطل الدوري المغربي لكرة القدم، الثلاثاء، تعيين بيدرو بريتو "بوبيستا"، من الرأس الأخضر، مدربا جديدا للفريق بعقد لمدة موسمين، خلفا للتونسي معين الشعباني.

وقال النادي المغربي في بيان: "تعاقد نادي نهضة بركان رسميا مع المدرب بيدرو بريتو (بوبيستا) للإشراف على العارضة التقنية للفريق الأول، بعقد يمتد لموسمين، بعد نجاح تجربته السابقة رفقة منتخب بلاده الرأس الأخضر".

وتابع: "يأتي هذا التعاقد في إطار مواصلة المشروع الرياضي للنادي، وتعزيز طموحاته التنافسية على المستويين الوطني والقاري، بالاعتماد على كفاءة تقنية وتجربة متميزة في كرة القدم العالمية، وخاصة الإفريقية، مع منح الفرصة لمواهبنا الشابة المتألقة وتعزيز حضورها".

واختتم: "يتمنى نادي نهضة بركان كامل التوفيق والنجاح لمدربه الجديد في قيادة الفريق، وتحقيق الأهداف المنشودة معا، وإسعاد الجماهير البرتقالية خلال المرحلة المقبلة".

واكتسب بوبيستا، البالغ من العمر 56 عاما، شهرة واسعة بعد قيادته منتخب الرأس الأخضر إلى التأهل لكأس العالم 2026 للمرة الأولى في تاريخه، ليحصل على لقب أفضل مدرب إفريقي عام 2025.

وحقق المنتخب تحت قيادته نتائج مفاجئة في نهائيات المونديال، بتعادله مع إسبانيا وأوروغواي والسعودية في البطولة التي أقيمت في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، قبل أن يخسر أمام الأرجنتين 2-3 في الوقت الإضافي بدور الـ32.

وفاز نهضة بركان بلقب الدوري المغربي بالعام 2025، وحل وصيفا للبطل، المغرب الفاسي، في الموسم الماضي، كما وصل إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، وسيشارك مجددا في أهم مسابقة للأندية في القارة خلال الموسم الجديد.