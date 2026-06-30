في 4 أكتوبر المقبل بعد طلب الاتحاد الأيرلندي نقلها من دبلن بسبب ضغوط مقاطعة المباراة تضامنا مع فلسطين..

قدم.. نقل مباراة أيرلندا وإسرائيل إلى صربيا خلف أبواب مغلقة في 4 أكتوبر المقبل بعد طلب الاتحاد الأيرلندي نقلها من دبلن بسبب ضغوط مقاطعة المباراة تضامنا مع فلسطين..

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

أعلن الاتحاد الأيرلندي لكرة القدم، الاثنين، أن مباراة منتخب بلاده أمام إسرائيل في دوري الأمم الأوروبية ستقام في 4 أكتوبر/تشرين الأول المقبل في صربيا، خلف أبواب مغلقة، بعد نقلها من العاصمة الأيرلندية دبلن.

وقال الاتحاد في بيان رسمي: "يؤكد الاتحاد الأيرلندي لكرة القدم أن مباراة دوري الأمم الأوروبية 2026-2027 بين أيرلندا وإسرائيل يوم الأحد 4 أكتوبر ستقام على ملعب محايد في باتشكا توبولا في صربيا".

وأضاف البيان: "جاء هذا القرار بناء على توصية مجلس إدارة الاتحاد بنقل المباراة إلى أرض محايدة، بسبب تحديات تشغيلية قد تؤثر على إقامتها على أرض الوطن".

وتابع: "وقد تمت الموافقة على نقل مكان المباراة من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا)، وستقام على ملعب (تي إس سي أرينا) في باتشكا توبولا خلف أبواب مغلقة، على أن يُحدد موعد انطلاقها لاحقاً".

وكان الاتحاد الأيرلندي لكرة القدم قد أعلن في 12 يونيو/حزيران الجاري أن المباراة لن تُقام على ملعب أفيفا في دبلن، بعد موافقة اليويفا على نقلها إلى ملعب محايد.

وجاء القرار في ظل ضغوط ومطالبات بمقاطعة المباراة، على خلفية احتجاجات شهدتها العاصمة الأيرلندية دبلن، رفضاً للحرب الإسرائيلية على غزة.

ورغم تلك الدعوات، أصر الاتحاد الأيرلندي على إقامة اللقاء، مؤكداً أن الانسحاب من المباريات ستكون له "تداعيات سلبية كبيرة" على كرة القدم الأيرلندية، بما في ذلك خسارة ست نقاط محتملة قد تؤثر على ترتيب المنتخب في التصنيفات الأوروبية والدولية.