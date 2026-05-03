قدم.. نقل المدرب الأسطوري أليكس فيرغسون إلى المستشفى بعد وعكة طارئة قبل وقت قصير من انطلاق مباراة مانشستر يونايتد وليفربول في الدوري الإنجليزي

إسطنبول/ أحمد حسن/ الأناضول

تعرض أليكس فيرغسون، المدرب الأسطوري لمانشستر يونايتد، الأحد، لوعكة صحية مفاجئة في ملعب "أولد ترافورد"، قبل وقت قصير من مباراة فريقه السابق أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونقل فيرغسون (84 عاما) بسيارة إسعاف إلى المستشفى، في إجراء احترازي، وفقا لما أفادت به وسائل إعلام، دون أن تُصنف حالته.

ويحرص المدرب السابق على حضور مباريات مانشستر يونايتد بشكل منتظم منذ اعتزاله التدريب.

يذكر أن فيرغسون، تعرض لنزيف دماغي في 2018، خضع على إثره للعلاج، قبل أن يتعافى ويعود إلى حضور المباريات.

ودرب فيرغسون، مانشستر يونايتد بين عامي 1986 و2013، وقاده إلى 13 لقبا في الدوري الإنجليزي الممتاز، إضافة إلى لقبين في دوري أبطال أوروبا، خلال مسيرة امتدت 26 عاما، توج خلالها بـ38 لقبا مع النادي.

كما تولى تدريب أندية سانت ميرين وأبردين، إلى جانب المنتخب الاسكتلندي، بما في ذلك خلال كأس العالم 1986، بعد مسيرة لاعب شهدت تتويجه هدافا للدوري الاسكتلندي موسم 1965/ 1966.