قدم.. نانت يهزم مارسيليا وينعش آمال البقاء بالدوري الفرنسي بعدما تغلب عليه بثلاثية نظيفة في غضون 8 دقائق في الجولة الثانية والثلاثين من المسابقة

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

أنعش فريق نانت آماله في البقاء بالدوري الفرنسي لكرة القدم، بعدما حقق فوزا مفاجئا على ضيفه أولمبيك مارسيليا بثلاثية نظيفة، السبت، على ملعب "لا بوجوار"، في الجولة الثانية والثلاثين للمسابقة.

الفوز هو الأول لأصحاب الأرض بعد 5 هزائم و3 تعادلات، ليرفع رصيده إلى 23 نقطة في المركز السابع عشر وقبل الأخير، بفارق نقطتين خلف أوكسير السادس عشر، وهو المركز الذي سيتيح لصاحبه خوض مباراة فاصلة للبقاء في الدوري.

في المقابل، واصل أولمبيك مارسيليا نزيف النقاط للمباراة الثالثة تواليا (خسارتان وتعادل واحد) ليتجمد رصيده عند 53 نقطة في المركز السادس مؤقتا لتتضاءل آماله في احتلال المراكز الأربعة الأولى المؤهلة لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

المباراة شهدت غياب المصري مصطفى محمد والمغربي يوسف العربي عن التشكيل الأساسي لنانت حيث لازما دكة البدلاء طوال المباراة، في حين شارك المدافع الليبي علي المصراتي بديلا في الدقيقة 79.

أهداف المباراة جاءت في الشوط الثاني وسجلها أصحاب الأرض في غضون 8 دقائق، بعد أن أخفق الفريقان في تسجيل أي هدف في الشوط الأول الذي انتهى سلبي النتيجة.

افتتح الكاميروني إيغناتيوس كبين غاناغو التسجيل في الدقيقة 50، بتسديدة بالقدم اليمنى من داخل منطقة الجزاء مستفيدا من تمريرة عرضية من ماتيس أبلين.

ولم يكد مارسيليا يستفيق من صدمة الهدف الأول، حتى تلقت شباكه الهدف الثاني بعدها بخمس دقائق عبر ريمي كابيلا، بتسديدة بالقدم اليمنى بعد تمريرة من كبين غاناغو.

وحسم ماتيس أبلين نتيجة الفوز بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 58، بنفس السيناريو من تسديدة من داخل منطقة الجزاء بعد تمريرة من محمد كابا، ليقتنص "الكناري" 3 نقاط ثمينة.