قدم.. نابولي يؤكد رحيل أنطونيو كونتي عن تدريب الفريق بعد أقل من 24 ساعة على إعلان المدرب مغادرة الفريق بسبب خلاف مع رئيس النادي..

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

أكد نادي نابولي، وصيف بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم، الاثنين، رحيل مدربه أنطونيو كونتي، وذلك بعد أقل من 24 ساعة من إعلانه الرحيل خلال مؤتمر صحفي تبادل فيه هو ورئيس النادي أوريليو دي لورينتيس الكلمات.

وقال نادي الجنوب الإيطالي عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس" في بيان مقتضب بكلمات مختصرة: "شكرا لك على كل شيء يا مدرب".

واختتم نابولي موسمه بفوز ثمين على أودينيزي على أرضه بنتيجة 1-0 يوم الأحد، ليضمن بذلك المركز الثاني خلف إنتر ميلان بطل الدوري الإيطالي، ليعلن بعدها كونتي استقالته من منصبه في مؤتمر صحفي عقب خلاف مع رئيس النادي.

وكان دي لورينتيس قد صرح في المؤتمر الصحفي بأن نابولي كان سيدافع عن لقب الدوري لولا أن فريقه كان يعاني من نقص في اللاعبين بسبب مشاكل اللياقة البدنية طوال الموسم حيث قال: "لولا الإصابات، لكنا أبطالا".

وأثارت هذه التصريحات ردا فوريا من كونتي، الذي كان يجلس بجانب الرئيس، والذي حث على مزيد من الاحترام لإنجازات إنتر قائلا : "ربما لم يكن ذلك ليحدث، يجب الاعتراف بمزايا إنتر".

وتابع: "أنا آسف، لكنني لا أحب التشبث بهذه الأمور. علينا أن نعترف بانتصارات الآخرين ونظهر الاحترام. إذا أردنا الاحترام، فعلينا أن نمنحه. استحق إنتر الفوز بالدوري، سواء مع الإصابات أو بدونها".

وعانى نابولي خلال جزء كبير من النصف الثاني من الموسم، حيث غاب لاعبون أساسيون مثل الاسكتلندي سكوت مكتوميناي، والبلجيكي كيفن دي بروين، ومواطنه روميلو لوكاكو، والقائد جيوفاني دي لورينزو للإصابة.