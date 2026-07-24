قدم.. ميلان يمدد عقد الدولي الكرواتي لوكا مودريتش

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

مدد ميلان الإيطالي، الخميس، عقد لاعبه الدولي الكرواتي لوكا مودريتش، البالغ من العمر 40 عاما، لمدة موسم واحد، ليستمر في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي حتى يونيو/ حزيران 2027.

وقال الفريق اللومباردي في بيان: "يسر نادي إيه سي ميلان أن يعلن أن لوكا مودريتش قد وقع عقدا لموسم آخر، حتى 30 يونيو/ حزيران 2027".

وتابع: "يعد لوكا ركيزة أساسية في خط وسط ميلان منذ انضمامه، حيث وظف خبرته وموهبته لخدمة الفريق داخل الملعب وخارجه، بتواضع وشغف كبيرين".

وأضاف: "سيواصل الكرواتي، أحد أبرز وأشهر لاعبي كرة القدم في العالم، مسيرته بقميص ميلان وسيستمر في ارتداء القميص رقم 14 مع النادي".

وأنهى مودريتش موسمه الأول مع ميلان الموسم الماضي، بعد أن انضم إليه قادما من ريال مدريد، حيث لعب ما مجموعه 37 مباراة مع النادي الإيطالي، وسجل هدفين وقدم ثلاث تمريرات حاسمة.

بعد عدة أسابيع من المفاوضات، وافق الفائز بالكرة الذهبية 2018 على قضاء موسم آخر في النادي الذي يتولى تدريبه البرتغالي روبن أموريم، ومن المقرر أن ينضم اللاعب إلى الفريق في المعسكر التدريبي في أستراليا بعد انتهاء إجازته عقب المشاركة في كأس العالم 2026.