خلفا لماسيميليانو أليغري الذي أقيل من منصبه بعد الفشل في التأهل لدوري أبطال أوروبا

قدم.. ميلان يعين البرتغالي روبن أموريم مدربا جديدا للفريق الأول خلفا لماسيميليانو أليغري الذي أقيل من منصبه بعد الفشل في التأهل لدوري أبطال أوروبا

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

أعلن ميلان الإيطالي، الثلاثاء، تعيين البرتغالي روبن أموريم مديرا فنيا للفريق الأول بالنادي، ليحل محل ماسيميليانو أليغري، الذي أقيل بعد سلسلة من النتائج الكارثية في نهاية الموسم أدت إلى فشل الفريق في التأهل لدوري أبطال أوروبا.

وقال الفريق اللومباردي في بيان: "عين نادي إيه سي ميلان روبن أموريم مدربا للفريق الأول للرجال".

وتابع: "بدأ أموريم مسيرته التدريبية عام 2018، بعد مسيرة احترافية كلاعب مثل خلالها فريقي بيلينينسيس وبنفيكا، بالإضافة إلى المنتخب الوطني البرتغالي".

واكتسب أموريم شهرته كواحد من أكثر المدربين الشباب الصاعدين في أوروبا بعد عمله في سبورتينغ لشبونة، حيث أنهى انتظار النادي لمدة 19 عاما للحصول على لقب الدوري في موسم 2020-2021، ثم فاز به مرة أخرى في موسم 2023-2024.

وتولى أموريم تدريب مانشستر يونايتد الإنجليزي في نوفمبر/تشرين الثاني 2024، محل الهولندي إريك تين هاغ، لكنه أقيل في يناير/ كانون الثاني 2026 بعد 14 شهرا من توليه المنصب، بسبب سوء النتائج، ليظل عاطلا عن العمل.

وخلال مسيرته مع الشياطين الحمر، قاد المدرب البرتغالي البالغ من العمر 41 عاما، الفريق في 63 مباراة بجميع المسابقات، حقق خلالها 25 فوزا و15 تعادلا و23 خسارة.

ويخلف أموريم ماسيميليانو أليغري، الذي أقيل من منصبه في مايو/أيار الماضي، بعد إخفاق الفريق في التأهل لدوري أبطال أوروبا بمجيئه في المركز الخامس بالدوري الإيطالي.