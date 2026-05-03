قدم.. ميلان يتعرض لخسارة مفاجئة أمام ساسولو في الدوري الإيطالي بعد سقوطه بهدفين دون رد في الجولة الخامسة والثلاثين من المسابقة

إسطنبول/ أحمد حسن/ الأناضول

تلقت آمال ميلان في احتلال أحد المراكز الأربعة الأولى في الدوري الإيطالي لكرة القدم ضربة قوية بعد خسارته المفاجئة أمام مضيفه ساسولو بهدفين دون رد، الأحد، على ملعب "مابي"، في الجولة الـ35 للمسابقة.

بهذه النتيجة، تجمد رصيد ميلان عند 67 نقطة في المركز الثالث مؤقتا، بفارق 3 نقاط أمام يوفنتوس الرابع، الذي يستضيف هيلاس فيرونا لاحقا.



فيما رفع ساسولو رصيده إلى 49 نقطة في المركز التاسع بفارق الأهداف خلف بولونيا الثامن.

افتتح دومينيكو بيراردي، قائد ساسولو، التسجيل مبكرا لأصحاب الأرض في الدقيقة الخامسة بعدما تلقى تمريرة من الفرنسي أرمان لوريينتي داخل منطقة الجزاء، ليسدد بيسراه كرة أرضية زاحفة من الجهة اليمنى، استقرت في الزاوية اليسرى.

وتلقت كتيبة المدرب ماسيميليانو أليغري، ضربة موجعة في الدقيقة 24، بعد أن أشهر حكم اللقاء البطاقة الحمراء في وجه المدافع الإنجليزي فيكايو توموري، للإنذار الثاني، ليستكمل الفريق المباراة بعشرة لاعبين.

وأضاف أرمان لورينتي، الهدف الثاني في الدقيقة 47 بتسديدة بيمناه من الجهة اليسرى داخل المنطقة، استقرت أرضية إلى يمين الحارس الدولي الفرنسي مايك ماينان، وذلك بعد تبادل للكرة مع النرويجي كريستيان ثورستفيدت.