ميلان الإيطالي يضم المهاجم البرتغالي غونسالو راموس

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

أتم نادي ميلان الإيطالي، الثلاثاء، صفقة التعاقد مع لاعب كرة القدم البرتغالي غونسالو راموس بعقد لمدة 5 سنوات حتى صيف 2031، قادما من صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقال النادي اللومباردي عبر موقعه الإلكتروني: "يعلن نادي إيه سي ميلان اليوم عن التعاقد مع غونسالو ماتياس راموس من نادي باريس سان جيرمان، ووقع المهاجم البرتغالي عقدا مع النادي حتى 30 يونيو 2031".

وانضم راموس، البالغ من العمر 25 عاما، إلى باريس سان جيرمان في صيف 2023 قادما من بنفيكا البرتغالي مقابل 65 مليون يورو، حيث خاض على مدار 3 مواسم 131 مباراة في جميع المسابقات مسجلا 45 هدفا، ومقدما 10 تمريرات حاسمة.

وخلال مسيرته مع العملاق الباريسي، فاز المهاجم البرتغالي بثلاثة ألقاب في الدوري الفرنسي، وكأسين لفرنسا، وثلاثة ألقاب في كأس الأبطال، ولقبين في دوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر الأوروبي، وكأس الإنتركونتيننتال.

وكشفت العديد من وسائل الإعلام الإيطالية أن قيمة الصفقة التي دفعها "الروسونيري" لضم اللاعب المتواجد حاليا مع المنتخب البرتغالي في كأس العالم 2026، بلغت 74 مليون يورو رسوم ثابتة، قابلة للزيادة إلى 90 مليون يورو مع المكافآت.

وتعد هذه أعلى صفقة تدفع لمهاجم من قبل ناد في الدوري الإيطالي منذ أن ضم إنتر ميلان البلجيكي روميلو لوكاكو من مانشستر يونايتد الإنجليزي مقابل 74 مليون يورو عام 2020.

وفشل ميلان في التأهل للنسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا، بعد أن احتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي، وكان يبحث لعدة أشهر عن مهاجم قادر على إعادته إلى قمة كرة القدم المحلية والقارية.