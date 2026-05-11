ميسي يقود منتخب الأرجنتين بالمونديال

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

أعلن ليونيل سكالوني، مدرب المنتخب الأرجنتيني الأول لكرة القدم، الاثنين، قائمته الأولية المكونة من 55 لاعبا إلى الفيفا للمشاركة في كأس العالم 2026، يتقدمهم النجم ليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي الأمريكي.

لكن المدرب البالغ من العمر 47 عاما والفائز بكأس العالم أثار عاصفة من الجدل باستبعاده أحد النجوم الذين ساعدوه على الفوز بالبطولة قبل أربع سنوات، باستبعاد نجم روما باولو ديبالا، الذي خاض 40 مباراة دولية مع الأرجنتين وكان جزءا من فوزهم في قطر.

وينظر المشجعون إلى استبعاد ديبالا (32 عاما) على أنه نهاية مسيرته الدولية، وبدلا من ذلك، اختار سكالوني مواصلة عملية إعادة بناء الفريق "للجيل الجديد" قبل انطلاق البطولة التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وكما كان متوقعا يتصدر النجم ليونيل ميسي الفائز بالكرة الذهبية ثماني مرات، حيث سيقود اللاعب البالغ من العمر 38 عاما، فريقا يجمع بين أصحاب الخبرة والمواهب الصاعدة.

ومن بين اللاعبين الشباب الذين ضمتهم القائمة أليخاندرو جارناتشو، 21 عاما، وفرانكو ماستانتونو، 18 عاما، وكلاوديو إيشيفيري، 20 عاما، كما يضم الفريق نجوما يلعبون حاليا في البرازيل، بما في ذلك ثنائي بالميراس أغوستين جياي وخوسيه مانويل لوبيز.

ويفتتح حامل لقب مونديال 2022 في قطر، النسخة الثالثة والعشرين من البطولة الحالية بمواجهة المنتخب الجزائري، ثم يواجه النمسا، على أن يختتم مباريات دور المجموعات بلقاء الأردن.

وتعد هذه القائمة خطوة إلزامية قبل الإعلان عن القائمة النهائية المكونة من 26 لاعبا، والتي ستعلن في 2 يونيو/حزيران، وذلك قبل 9 أيام فقط من انطلاق البطولة رسميا والتي تستمر حتى 19 يوليو/ تموز.

