قدم.. ميسي يقود الأرجنتين في مونديال 2026 للمرة السادسة

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

أعلن المدير الفني لمنتخب الأرجنتين ليونيل سكالوني، مساء الخميس، القائمة النهائية للألبيسيليستي الذي سيخوض نهائيات كأس العالم لكرة القدم الشهر المقبل، للدفاع عن لقبه الذي حققه في النسخة الأخيرة 2022 في قطر.

وسيقود ليونيل ميسي، الذي يتجه إلى مشاركته السادسة والأخيرة في كأس العالم، تشكيلة الأرجنتين المكونة من 26 لاعبا بينهم المدافع المخضرم نيكولاس أوتاميندي، قلب الدفاع الذي ودع بنفيكا بعد ستة مواسم مع النسور.

وكان ميسي، 38 عاما، محور مخاوف الإصابة في الأيام الأخيرة، حيث أعلن ناديه إنتر ميامي الأمريكي هذا الأسبوع أن الفحوص الطبية أظهرت إصابته بإجهاد عضلي على مستوى العضلة الخلفية للفخذ اليسرى.

ومقارنة بمونديال 2022، احتفظ سكالوني بـ17 لاعبا من العناصر الأساسية للفريق التي حققت اللقب على الأراضي القطرية، مع إضافة وجوه جديدة شابة مثل نيكو باز وفالنتين باركو وجوليانو سيميوني.

في المقابل، شهدت القائمة استبعاد عدد من الأسماء البارزة يتقدمها فرانكو ماستانتونو، لاعب ريال مدريد البالغ من العمر 18 عاما، وأليخاندرو غارناتشو وجيانلوكا بريستياني وآلان فاريلا، والذين كانوا جزءا من التشكيلة الأولية المكونة من 55 لاعبا.

ويسافر بطل كوبا أمريكا إلى الولايات المتحدة لخوض مباراتين وديتين استعدادا للعرس الكروي العالمي، الأولى ضد هندوراس في 6 يونيو/ حزيران المقبل، والثانية ضد أيسلندا في 9 من الشهر نفسه.

وستواجه الأرجنتين الجزائر والنمسا والأردن في المجموعة العاشرة من النسخة الثالثة والعشرين لكأس العالم 2026، والتي ستقام في الفترة من 11 يونيو إلى 19 يوليو/ تموز في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وضمت قائمة "الألبيسيليستي" في حراسة المرمى: إيميليانو مارتينيز (أستون فيلا)، جيرونيمو رولي (مارسيليا)، خوان موسو (أتلتيكو مدريد).

وفي الدفاع: غونزالو مونتيل (ريفر بليت)، ناهويل مولينا (أتلتيكو مدريد)، نيكولاس أوتاميندي (بنفيكا)، كريستيان روميرو (توتنهام)، ليوناردو باليردي وفاكوندو ميدينا (مارسيليا)، ليساندرو مارتينيز (مانشستر يونايتد)، نيكولاس تاغليافيكو (ليون).

ولاعبو الوسط: فالنتين باركو (ستراسبورغ)، جيوفاني لو سيلسو (ريال بيتيس)، نيكو باز (كومو)، إنزو فرنانديز (تشيلسي)، لياندرو باريديس (بوكا جونيورز)، أليكسيس ماك أليستر (ليفربول)، رودريغو دي بول (إنتر ميامي)، إكسيكيل بالاسيوس (باير ليفركوزن)، نيكولاس غونزاليس وجوليانو سيميوني وتياغو ألمادا (أتلتيكو مدريد).

والهجوم: ليونيل ميسي (إنتر ميامي)، جوليان ألفاريز (أتلتيكو مدريد)، لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان)، فلاكو لوبيز (بالميراس).