قدم.. ميسي يقود إنتر ميامي للفوز على سينسيناتي في الدوري الأمريكي بتسجيل هدفين وصناعة مثلهما في الانتصار بنتيجة 5-3 في الجولة الثالثة عشرة من المسابقة

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

سجل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي هدفين وساهم في هدفين آخرين ليقود فريق إنتر ميامي إلى الفوز على مضيفه سينسيناتي بنتيجة 5-3، الخميس، على ملعب "تي كيو إل"، في الجولة 13 من الدوري الأمريكي لكرة القدم.

بهذه النتيجة، رفع إنتر ميامي رصيده إلى 25 نقطة في المركز الثاني مؤقتا، بفارق نقطتين خلف ناشفيل المتصدر، الذي يملك مباراة أقل، فيما تجمد رصيد سينسيناتي عند 16 نقطة في المركز الثامن.

افتتح ميسي التسجيل في الدقيقة 24 مستغلا خطأ دفاعيا فادحا من لاعب سينسيناتي ميازغا، قبل أن يدرك أصحاب الأرض التعادل عبر دينكي من ركلة جزاء في الدقيقة 41، لينتهي الشوط الأول بالتعادل.

وفي الشوط الثاني، تمكن سينسيناتي من التقدم بهدف ثان عن طريق التشيكي بافيل بوشا في الدقيقة 49، إلا أن رد إنتر ميامي جاء سريعا عبر ميسي الذي سجل هدف التعادل في الدقيقة 55 بعد تمريرة عرضية ذكية من مواطنه رودريغو دي بول.

واستمرت الإثارة بعدما أعاد إيفاندر التقدم لسينسيناتي في الدقيقة 64، قبل أن يقلب إنتر ميامي الطاولة في الدقائق الأخيرة، بعدما تمكن البديل ماتيو سيلفيتي من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 79 بتمريرة من ميسي.

وفي الدقيقة 84، أحرز المكسيكي جيرمان بيرترامي هدف التقدم لإنتر ميامي، قبل أن يختتم رومان سيلينتانو، حارس سينسيناتي، خماسية إنتر ميامي بتسجيل الهدف الخامس بالخطأ في مرماه في الدقيقة 85، بعد أن اصطدمت تسديدة ميسي بالقائم ثم الحارس ودخلت الشباك.