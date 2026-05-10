قدم.. ميسي يقود إنتر ميامي لاستعادة توازنه في الدوري الأمريكي بتسجيله هدفا وصناعة هدفين في الفوز على "تورنتو إف سي" 4-2

إسطنبول/ أحمد حسن/ الأناضول

سجل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، هدفا وصنع هدفين آخرين ليقود فريق إنتر ميامي للفوز على مضيفه "تورنتو إف سي" 4-2، السبت، على ملعب "بي إم أو فيلد"، ضمن منافسات الدوري الأمريكي لكرة القدم.

واستعاد انتر ميامي، بهذا الفوز، توازنه سريعا بعد خسارته على أرضه أمام أورلاندو 3-4 في ديربي فلوريدا الأسبوع الماضي، ليرفع رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثاني من 12 مباراة، بفارق نقطة خلف ناشفيل متصدر المؤتمر الشرقي من 10 مباريات.

في المقابل، واصل تورنتو سلسلته الخالية من الانتصارات للمباراة السادسة تواليا (خسارتان و4 تعادلات)، ليتجمد رصيده عند 14 نقطة في المركز التاسع بفارق الأهداف خلف شارلوت الثامن.

انتهى الشوط الأول بتقدم إنتر ميامي بهدف دون رد، إذ افتتح الأرجنتيني رودريغو دي بول، التسجيل عند الدقيقة 44 بتسديدة قوية ارتدت من الحائط الدفاعي ثم سكنت الشباك بطريقة رائعة.

وفي الشوط الثاني، واصل إنتر ميامي ضغطه الهجومي، وأضاف الأوروغواياني لويس سواريز، الهدف الثاني عند الدقيقة 56، بعد هجمة مرتدة سريعة وتمريرة حاسمة من ميسي.

ورغم محاولات تورونتو العودة إلى أجواء اللقاء، نجح إنتر ميامي في توسيع الفارق بعد أن أضاف الإسباني سيرجيو ريغيلون، الهدف الثالث في الدقيقة 73 بعد تمريرة من ميسي، قبل أن يضع النجم الأرجنتيني بصمته بتسجيل الهدف الرابع لميامي في الدقيقة 75.

وأصبح ميسي، أسرع لاعب يصل إلى 100 مساهمة تهديفية في تاريخ الدوري الأمريكي خلال 64 مباراة فقط منذ انضمامه إلى إنتر ميامي في صيف 2023، محطما الرقم القياسي السابق المسجل باسم الإيطالي سيباستيان جيوفينكو، الذي حقق الإنجاز نفسه خلال 95 مباراة.

وشهدت الدقائق الأخيرة انتفاضة من أصحاب الأرض بعد أن تمكنوا من إحراز هدفين متأخرين عبر إيتيان أريستيزابال، في الدقيقتين 82 و90، لتنتهي المواجهة بفوز الفريق الضيف 4-2.