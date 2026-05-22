قدم.. ميسي يقتحم قائمة مليارديرات رياضة كرة القدم العالمية

إسطنبول/ أحمد حسن/ الأناضول

اقتحم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائمة مليارديرات رياضة كرة القدم العالمية ليلتحق بمنافسه البرتغالي كريستيانو رونالدو، وذلك عقب إبرام اللاعب سلسلة من الصفقات التجارية وعقود الرعاية المربحة في الولايات المتحدة.

وكشف تحليل لوكالة "بلومبيرغ" الأمريكية، أن اللاعب البالغ 38 عاما، حقق أكثر من 700 مليون دولار كرواتب ومكافآت منذ عام 2007، وبعد تعديل هذه الأرقام لتشمل الضرائب وأداء السوق والدخل من الاستثمارات والرعاية، تجاوزت ثروته الصافية مليار دولار.

وأشارت الوكالة إلى أن ميسي، نجح في تكوين هذه الثروة بعد مشوار طويل في عالم كرة القدم بتجربة بدأت في ناشئي نادي أولد بويز الأرجنتيني قبل الرحيل إلى أكاديمية نادي برشلونة الإسباني، حيث تم تصعيده للفريق الأول عام 2004.

وأوضحت أن ميسي، كان بمقدوره الوصول للمليار دولار في وقت مبكر بعض الشيء حال قبوله العرض السعودي الذي تلقاه في صيف 2023 بمبلغ ضخم قارب 400 مليون يورو سنويا، ولكنه فضل الرحيل إلى الدوري الأمريكي بامتيازات مالية أقل.

وساهم راتب ميسي من فريقه الحالي إنتر ميامي الأمريكي، وصفقات تقاسم عائدات البث التلفزيوني، وامتلاكه عقارات، وحتى حصته في سلسلة مطاعم أرجنتينية، في انضمامه إلى نادي أصحاب المليارديرات.

يشار إلى أن البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي، يُعد أول ملياردير في عالم كرة القدم بعد انضمامه إلى نادي النصر السعودي في عام 2023 براتب قدره 200 مليون يورو سنويا، حيث دخل هذه القائمة في أكتوبر 2025.

تاريخيا، حقق الرياضيون الذين جنوا مليار دولار أو أكثر ثرواتهم في الغالب من خلال استثماراتهم، حيث ربح روجيه فيدرر، أكثر من 130 مليون دولار كجوائز خلال مسيرته الرياضية.

لكن صفقة شراء لاعب التنس السويسري حصة 3 بالمئة في شركة الأحذية الرياضية السويسرية "أون" عام 2019 أصبحت المصدر الأكبر لثروته بعد ارتفاع أسهمها بشكل كبير.

أما الأمريكي مايكل جوردان، فرغم كونه أحد أعلى لاعبي كرة السلة أجرا في عصره، فجنى أقل من 100 مليون دولار كأجور خلال مسيرته، حيث ساهمت حصته في فريق شارلوت هورنتس وعقود الرعاية في الجزء الأكبر من ثروته.

ومع ذلك، فقد مكن الارتفاع الأخير في رواتب كبار الرياضيين، وخاصة في كرة القدم الأمريكية، نجوم هذه الرياضة من جني مليار دولار أو أكثر من الأجور وحدها.

وفي أحدث تصنيف لمجلة فوربس لأصحاب المليارات من الرياضيين، تشمل الأسماء مايكل جوردان (4.3 مليارات دولار)، وماجيك جونسون (1.6 مليار دولار)، وليبرون جيمس (1.4 مليار دولار)، وتايجر وودز (1.5 مليار دولار)، وروجر فيدرر (1.1 مليار دولار)