قدم.. ميسي يغادر مباراة إنتر ميامي وفلادلفيا يونيون مصابا وسط مخاوف كبيرة خشية تأثير الإصابة على مشاركته مع منتخب الأرجنتين في كأس العالم 2026

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

تعرض النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لإصابة مقلقة قبل أسابيع قليلة من انطلاق كأس العالم 2026، بعد خروجه المفاجئ من مباراة إنتر ميامي ضد ضيفه فيلادلفيا يونيون، الاثنين، في الدوري الأمريكي لكرة القدم.

وجرى استبدال الفائز بالكرة الذهبية 8 مرات، في الدقيقة 73 على ملعب "نو ستاديوم" بميامي والمغمور بمياه الأمطار الغزيرة، وذلك بعد تنفيذه ركلة حرة حيث طلب استبداله وخرج وهو ممسكا بالجزء الخلفي من ساقه اليسرى.

وبدا اللاعب البالغ من العمر 38 عاما وكأنه يسير بشكل طبيعي وهو يتجه مباشرة إلى غرفة الملابس لتلقي العلاج الطبي بعد خروجه من المباراة التي فاز بها ميامي بنتيجة 6-4.

وكانت النتيجة التعادل 4-4 بين الفريقين قبل خروج ميسي الذي صنع هدفين في اللقاء، وعقب استبداله سجل زميلاه لويس سواريز ورودريغو دي بول هدفين متتاليين في الدقائق الأخيرة، ليحقق إنتر ميامي الفوز باللقاء.

وتسبب خروج ميسي من الملعب في خلق مخاوف بشأن مشاركته مع المنتخب الأرجنتيني، خاصة وأن ذلك حدث قبل 23 يوما فقط من المباراة الافتتاحية ضد الجزائر في كانساس ضمن المجموعة العاشرة.

وحاول مدرب الفريق، الأرجنتيني جييرمو هويوس، تهدئة المخاوف في المؤتمر الصحفي عقب المباراة، مؤكدا أنه لا يمكن الجزم بعد بوجود إصابة.

وقال هويوس: "لم يصدر أي تقرير طبي بعد، وسنحصل على التشخيص قريبًا، لكن بحسب ما أعرفه لا توجد إصابة مؤكدة".

وأوضح أن قرار استبدال ميسي كان احترازيا بحتا، بسبب ظروف المباراة، مضيفا: "كان مرهقا بالفعل".

وتابع: "أرضية الملعب كانت ثقيلة جدا بفعل الأمطار وصعبت تناقل الكرة، وفي مثل هذه الحالات نفضل دائما عدم المجازفة باللاعب".

ومن المقرر إعلان تشكيلة المنتخب الأرجنتيني الأسبوع المقبل، على أن يتوجه بعدها إلى الولايات المتحدة لخوض مباراتين وديتين قبل كأس العالم، أولهما ضد هندوراس في تكساس في 6 يونيو/ حزيران المقبل، ثم أمام أيسلندا في التاسع منه في ألاباما.

وأمضى ميسي فترات بعيدا عن المباريات خلال الأعوام القليلة الماضية بسبب مشكلات في العضلة الخلفية التي أبعدته عن أجزاء من فترة الإعداد للموسم الحالي.

غير أن أي إصابة خطيرة قد يتعرض لها ستشكل ضربة قاسية لآمال الأرجنتين في الدفاع عن لقبها في كأس العالم التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك الشهر المقبل.