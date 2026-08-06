بتسجيله هدفين ساهما في فوز إنتر ميامي الأمريكي على أتلتيكو سان لويس المكسيكي، ليرفع رصيده إلى 14 هدفا

قدم.. ميسي يصبح الهداف التاريخي لبطولة كأس الدوريات بتسجيله هدفين ساهما في فوز إنتر ميامي الأمريكي على أتلتيكو سان لويس المكسيكي، ليرفع رصيده إلى 14 هدفا

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

أصبح لاعب كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الخميس، الهداف التاريخي لكأس الدوريات برصيد 14 هدفا، بعدما سجل هدفين في فوز فريقه إنتر ميامي الأمريكي على ضيفه أتلتيكو سان لويس المكسيكي بنتيجة 4-2، في افتتاح دور المجموعات.

وشهدت المباراة، التي أقيمت على ملعب "نو ستاديوم" في فلوريدا، معقل الفريق الأمريكي، توقفا لمدة 30 دقيقة خلال الشوط الثاني بسبب البرق في محيط الملعب.

ورفع ميسي، الذي ساعد ميامي على الفوز بلقب 2023 في أسابيعه الأولى مع الفريق، رصيده في البطولة، التي تجمع أندية الدوري الأمريكي لكرة القدم والدوري المكسيكي الممتاز، إلى رقم قياسي بلغ 14 هدفا في 12 مباراة.

وتجاوز النجم الأرجنتيني (39 عاما) الغابوني دينيس بوانغا، مهاجم لوس أنجلوس إف سي، الذي يملك 13 هدفا، ليصبح الهداف التاريخي للبطولة.

وشارك ميسي أساسيا للمرة الثانية منذ عودته من كأس العالم 2026، بعدما خاض 37 دقيقة بديلا في التعادل 2-2 أمام كولومبوس كرو، السبت الماضي، ضمن منافسات الدوري الأمريكي للمحترفين، دون أن يسجل.

ومنح ديفيد رودريغيز فريق سان لويس التقدم في الدقيقة الرابعة، لكن ميسي عادل النتيجة بعد سبع دقائق، ثم أحرز لاعب الوسط الفنزويلي تيلاسكو سيغوفيا هدف التقدم لميامي في الدقيقة 26.

وسجل ميسي هدفا آخر قبل نهاية الشوط الأول مباشرة، ثم أضاف المدافع البرازيلي ميكائيل الهدف الرابع في الوقت بدل الضائع من الشوط نفسه، قبل أن يسجل الإسباني رافا يورينتي، لاعب أتلتيكو، هدفا شرفيا في الشوط الثاني.