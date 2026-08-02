لعب بديلا في مباراة فريقه مع كولومبوس كرو التي انتهت 2-2 ضمن منافسات الدوري الأمريكي

قدم.. ميسي يشارك لأول مرة مع إنتر ميامي منذ نهائي كأس العالم لعب بديلا في مباراة فريقه مع كولومبوس كرو التي انتهت 2-2 ضمن منافسات الدوري الأمريكي

إسطنبول/ أحمد حسن/ الأناضول

شارك النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الأحد، للمرة الأولى مع فريقه إنتر ميامي، منذ نهائي كأس العالم 2026 أمام إسبانيا.

وتعادل إنتر ميامي وضيفه كولومبوس كرو 2-2، على ملعب "نو ستاديوم" في الدوري الأمريكي لكرة القدم.

بدأ ميسي (39 عاما) المباراة على مقاعد البدلاء، ثم دخل في الدقيقة 53، عندما كانت النتيجة لصالح فريقه 2-1.

واستقبلته جماهير إنتر ميامي بحفاوة شديدة بعد مشاركته في موندياله السادس، الذي خسر فيه المباراة النهائية بنتيجة 0-1 أمام إسبانيا.

واستضافت الولايات المتحدة وكندا والمكسيك النسخة الثالثة والعشرين من كأس العالم لكرة القدم من 11 يونيو/ حزيران إلى 19 يوليو/ تموز الماضيين.



وافتتح المهاجم الأوروغوياني المخضرم لويس سواريز التسجيل لإنتر ميامي في الدقيقة 16، ثم صنع الهدف الثاني لزميله نواه ألين في الدقيقة 45+5.

وسجل البرازيلي كاسيميرو هدف الفريق الضيف بالخطأ في مرماه في الدقيقة 34.

وكاد ميسي أن يترك بصمته سريعا، إذ استلم تمريرة من سواريز داخل منطقة الجزاء بعد ثلاث دقائق من دخوله، وسدد بقدمه اليسرى، لكن الكرة مرت بجوار القائم وسط دهشة الجماهير.

وتلقى الحائز على الكرة الذهبية 8 مرات صدمة عندما نجح كولومبوس كرو في خطف هدف التعادل في الدقيقة 84 عبر الإسباني برايس مينديز، ليوقف سلسلة انتصارات إنتر ميامي عند 6 مباريات متتالية.

بهذه النتيجة، رفع إنتر ميامي رصيده إلى 38 نقطة في المركز الثاني في جدول المنطقة الشرقية للمسابقة، بفارق نقطتين خلف المتصدر ناشفيل، فيما رفع كولومبوس كرو رصيده إلى 20 نقطة في المركز الـ11.