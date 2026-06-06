المباراة تقام الشهر المقبل في مواجهة فريق من نجوم الدوري المكسيكي على ملعب "بنك أوف أمريكا"

قدم.. ميسي يتقدم تشكيلة الدوري الأمريكي لمباراة "كل النجوم" المباراة تقام الشهر المقبل في مواجهة فريق من نجوم الدوري المكسيكي على ملعب "بنك أوف أمريكا"

إسطنبول/ أحمد حسن/ الأناضول

اختير النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب فريق إنتر ميامي، الجمعة، لتشكيلة الدوري الأمريكي لكرة القدم الأساسية التي تضم 11 لاعبا لخوض مباراة "كل النجوم" التي ستقام الشهر المقبل في ولاية كارولينا الشمالية.

وسيواجه فريق الدوري الأمريكي، نجوم الدوري المكسيكي الممتاز لكرة القدم في 29 يوليو/ تموز المقبل، على ملعب "بنك أوف أمريكا" التابع لنادي "شارلوت إف سي" وسيتم بثها عالميا في أكثر من 100 دولة ومنطقة عبر خدمة "أبل تي في".

وجرى اختيار التشكيلة الأساسية من خلال تصويت مشترك للاعبين والجماهير ووسائل الإعلام، حيث ضمت تشكيلة الدوري الأمريكي خمسة لاعبين يشاركون مع منتخبات بلادهم في نهائيات كأس العالم 2026.

وإلى جانب ليونيل ميسي، يأتي الكوري الجنوبي سون هيونغ مين، من نادي لوس أنجلوس لكرة القدم، والأمريكيان تيم ريم من شارلوت، وسيباستيان بيرهالتر من فانكوفر، والجنوب إفريقي مبيكيزيلي مبوكازي من شيكاغو

ومن بين اللاعبين الآخرين في القائمة، حارس المرمى برايان شواك من ناشفيل، ولاعبا الدفاع أنتوني ماركانيتش من مينيسوتا يونايتد، والهندوراسي أندي نجار من ناشفيل، ولاعبا خط الوسط زافيير غوزو من ريال سولت ليك والألماني هاني مختار من ناشفيل، بالإضافة إلى المهاجم البلجيكي هوغو كويبرز من شيكاغو.

وأصبح مبوكازي، ثاني لاعب من جنوب إفريقيا يتم اختياره ضمن فريق نجوم الدوري الأمريكي بعد الدكتور كومالو في عام 1996، بينما كان سون ثاني لاعب من كوريا الجنوبية يتم اختياره بعد مدرب المنتخب الوطني والمدافع السابق لفريق لوس أنجلوس غالاكسي "هونغ ميونغ بو" في عام 2003.