بعدما تغلب عليه بهدف دون رد في الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الألماني

قدم.. مونشنغلادباخ يضمن البقاء في البوندسليغا بالفوز على دورتموند بعدما تغلب عليه بهدف دون رد في الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الألماني

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول



ضمن فريق بوروسيا مونشنغلادباخ بقاءه في الدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليغا" بعدما حقق فوزا مباغتا على ضيفه بوروسيا دورتموند بهدف دون رد، الأحد، على ملعب "بوروسيا بارك" في الجولة الثانية والثلاثين من المسابقة.

بهذه النتيجة، استعاد مونشنغلادباخ نغمة انتصاراته بعد 5 مباريات متتالية (4 تعادلات وهزيمة واحدة)، ليرفع رصيده إلى 35 نقطة متقدما إلى المركز الحادي عشر، مما جعله يبتعد بفارق تسع نقاط عن مركز الملحق المؤهل للهبوط.

في المقابل، واصل دورتموند سلسلة نتائجه المتذبذبة بتلقيه خسارته الثالثة في آخر 4 مباريات، ليتجمد رصيده عند 67 نقطة في المركز الثاني، لكنه ضمن التأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وتسبب تأخر وصول دورتموند في تأخير انطلاق المباراة لمدة 10 دقائق، غير أن المواجهة جاءت متكافئة من الفريقين، لكن أصحاب الأرض كانوا الأكثر فاعلية على مدار الشوطين، ولم تشهد الدقائق الأولى سوى تسديدة واحدة على مرمى دورتموند من كيفن شتوغر.

وتمكن مونشنغلادباخ من هز الشباك في الدقيقة 25 من تسديدة السويسري نيكو إلفيدي بعد ركلة حرة، لكن مساعد الحكم أشار بوجود تسلل على اللاعب ليلغى الهدف.

وتصدى جريجور كوبيل لهدف مؤكد لمونشنغلادباخ في الدقيقة 31 من محاولة البوسني هاريس تاباكوفيتش من مسافة قريبة، قبل أن تمر رأسية يانيك إنجلهاردت بجوار القائم بقليل من ركنية فرانك أونورات في الدقيقة 42.

وفي الشوط الثاني، كثف مونشنغلادباخ من ضغطه الهجومي مقابل تنظيم دفاعي محكم من جانب الضيوف، حتى جاءت الدقيقة 88، لينجح هاريس تاباكوفيتش في تسجيل هدف المباراة الوحيد من انفراد بعد تمريرة بينية من روكو ريتز.