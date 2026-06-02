قدم.. مونتيلا يعلن القائمة النهائية للمنتخب التركي في المونديال وبعثة الفريق تتوجه إلى فلوريدا استعدادا لخوض المنافسات ضمن المجموعة الرابعة في البطولة..

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

أعلن الإيطالي فينتشينزو مونتيلا، مدرب المنتخب التركي لكرة القدم، الاثنين، عن التشكيلة النهائية المشاركة في نهائيات كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك، والتي ضمت 26 لاعبا ليغادر بعدها الفريق إلى ولاية فلوريدا الأمريكية.

وجرى استبعاد 9 لاعبين كانوا ضمن القائمة المبدئية وهم: أرسين دستان أوغلو، محمد شينجيزر، أحمد جان كابلان، يوسف أكتشيتشك، مصطفى إسكيهيلاتش، أتاكان كارازور، دمير إيجي تكناز، آرال شيمشير، يوسف ساري.

لكن الجهاز الفني قرر اصطحاب الثلاثي محمد شينجيزر وأرال شيمشير وديمير إيجه تيكناز، مع الوفد المسافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية كلاعبين احتياطيين، حيث تسمح لوائح كأس العالم بالاستبدال في حالات الطوارئ.

ولم تشهد القائمة أي مفاجآت حيث ضمت عددا من النجوم الذين ينشطون في كبرى الأندية الأوروبية أمثال هاكان تشالهان أوغلو (إنتر ميلان)، وأردا غولر (ريال مدريد)، وكنعان يلدز (يوفنتوس)، وفردي قاضي أوغلو (برايتون)، وألطاي بايندر (مانشستر يونايتد).

وسيخوض المنتخب التركي مبارياته في المجموعة الرابعة بالمونديال مع الولايات المتحدة المضيفة وأستراليا وباراغواي.



ويلعب المنتخب التركي مباراته الأخيرة في استعدادات البطولة ضد فنزويلا في 7 يونيو/ حزيران الجاري، في فورت لودرديل، قبل 4 أيام من انطلاق البطولة رسميا.

وضمت تشكيلة المنتخب التركي في حراسة المرمى: ألطاي بايندر (مانشستر يونايتد)، مرت غونوك (فنربهتشه)، أوغور جان تشاقر (غالاطة سراي).

خط الدفاع: عبد الكريم بارداقجي، أرن ألمالي (غالاطة سراي)، تشالار سوغونجو، مرت مولدور (فنربهتشه)، فردي قاضي أوغلو (برايتون)، مريه دميرال (الأهلي)، أوزان قاباك (هوفنهايم)، صمد أق آيدن (ريزة سبور)، زكي تشليك (روما).

خط الوسط: هاكان تشالهان أوغلو (إنتر ميلان)، إسماعيل يوكسك (فنربهتشه)، قان أيهان (غالاطة سراي)، أورقون كوكتشو (بشيكطاش)، صالح أوزجان (بوروسيا دورتموند).

خط الهجوم: أردا غولر (ريال مدريد)، بارش ألبير يلماز، يونس أق غون (غالاطة سراي)، جان أوزون (آينتراخت فرانكفورت)، دنيز غل (بورتو)، عرفان جان قهوجي (قاسم باشا)، كنعان يلدز (يوفنتوس)، كرم أق تورك أوغلو، أوغوز آيدن (فنربهتشه).