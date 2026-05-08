قدم.. مولودية الجزائر يتوج بلقب الدوري المحلي للمرة الثالثة تواليا بعد تعادله مع مستقبل الرويسات بهدف لمثله في الجولة الثامنة والعشرين للمسابقة

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

أحرز فريق مولودية الجزائر لقب الدوري الجزائري لكرة القدم للموسم الثالث تواليا، بعدما تعادل مع ضيفه مستقبل الرويسات بهدف لمثله، الجمعة، على ملعب "على لابوانت" في الجولة الثامنة والعشرين من المسابقة.

بهذه النتيجة، أصبح رصيد مولودية الجزائر 62 نقطة في الصدارة بفارق 12 نقطة عن شبيبة الساورة الوصيف والذي يملك مباراة أقل، وذلك قبل جولتين من الختام وهو فارق لا يمكن تعويضه، فيما رفع مستقبل الرويسات رصيده إلى 30 نقطة في المركز الحادي عشر.

ورفع "نادي الشعب" عدد بطولاته إلى اللقب العاشر في تاريخه ليعادل حصيلة جاره شباب بلوزداد في عدد الألقاب، فيما يحمل شبيبة القبائل الرقم القياسي في الفوز بالبطولة برصيد 14 لقبا كان آخرها في موسم 2008.

وأمام الآلاف من أنصاره، افتتح المهاجم الغيني محمد بانغورا باب التسجيل لصالح مولودية الجزائر في الدقيقة 22 من عمر الشوط الأول الذي شهد سيطرة واضحة لأصحاب الأرض.

واضطر مستقبل الرويسات للعب بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه عمار العرفي في الدقيقة 72، لكنه تمكن من إدراك هدف التعادل في الدقيقة 3+90 عبر خير الدين مرزوقي، لينتهي اللقاء بنتيجة التعادل.