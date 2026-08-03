قدم.. مواجهات حاسمة في منافسات ملحق دوري أبطال أوروبا الفائز من مواجهة فنربهتشه وشتورم غراتس يلتقي المتأهل من مواجهة سبارتا براغ وأولمبيك ليون .

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

أسفرت قرعة الدور الفاصل (الملحق) المؤهل إلى مرحلة الدوري في بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2026-2027، التي جرت الاثنين بمدينة نيون السويسرية، عن مواجهات حاسمة بين الأندية الساعية إلى حجز البطاقات السبع الأخيرة.

وأوقعت القرعة الفائز من مباراة فنربهتشه التركي وشتورم غراتس النمساوي في مواجهة الفائز من مباراة سبارتا براغ التشيكي وأولمبيك ليون الفرنسي، فيما يلتقي سيلتك الإسكتلندي مع لاسك لينز النمساوي.

ويلتقي الفائز من مباراة ليفسكي صوفيا البلغاري وقايرات ألماتي الكازاخستاني مع آيك أثينا اليوناني، والفائز من مباراة دينامو زغرب الكرواتي وزالغيريس الليتواني مع فايكنغ النرويجي.

كما يلتقي الفائز من مباراة ميالبو السويدي وسلوفان براتيسلافا السلوفاكي مع الفائز من مباراة أرارات الأرميني وتسيليي السلوفيني، بينما يواجه الفائز من مباراة هابويل بئر السبع والنجم الأحمر الصربي الفائز من مباراة آرهوس الدنماركي وصباح الأذربيجاني.

ويواجه الفائز من مباراة أولمبياكوس اليوناني ونيميخن الهولندي الفائز من مباراة يونيون سان غيلواز البلجيكي وبودو/ غليمت النرويجي.

وتقام جولة الذهاب يومي 18 و19 أغسطس/ آب 2026، والإياب يومي 25 و26 من الشهر ذاته، على أن تتأهل الفرق السبعة الفائزة مباشرة، لتنضم إلى 29 فريقا تأهلت مباشرة، فيما ستُجرى قرعة مرحلة الدوري في 27 أغسطس.

وعلى جانب آخر، أوقعت قرعة ملحق الدوري الأوروبي فريق طرابزون سبور التركي في مواجهة الفائز من مباراة فرينسفاروشي المجري وغورنيك زابجه البولندي، فيما سيواجه بشيكطاش فريق هراديك كرالوف التشيكي في الجولة التأهيلية الثالثة.

وفي حال فوز بشيكطاش على منافسه، سيتأهل إلى جولة الملحق لملاقاة الخاسر من مباراة دينامو زغرب الكرواتي وزالغيريس الليتواني.