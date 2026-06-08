بعد أن كان ضمن قائمة تضم 52 حكم ساحة لإدارة مباريات كأس العالم 2026

قدم.. منع الحكم الصومالي عمر أرتان من دخول الولايات المتحدة بعد أن كان ضمن قائمة تضم 52 حكم ساحة لإدارة مباريات كأس العالم 2026

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

منعت السلطات الأمريكية الحكم الصومالي عمر عبد القادر أرتان، من دخول الولايات المتحدة، المقرر له أن يشارك بتحكيم وإدارة مباريات كأس العالم 2026 التي تنطلق الخميس المقبل.

وكان أرتان (34 عاما) اختير أفضل حكم إفريقي لعام 2025، ولاحقا أدرجه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ضمن مجموعة حكام الساحة الـ 52 لإدارة مباريات كأس العالم 2026، وهو تعيين تاريخي للصومال وللتحكيم الإفريقي.

وبحسب وسائل إعلام، بينها "قراءات صومالية"، أوقف أرتان في مطار ميامي ومنع من دخول الولايات المتحدة، وأُعيد إلى مطار إسطنبول الأحد، لتضاف الواقعة إلى تعقيدات الهجرة التي أثرت أيضا على وفود من العراق وإيران المتجهة إلى كأس العالم.

وكان أرتان أدار مباراة الإياب من نهائي دوري أبطال إفريقيا العام الماضي بين بيراميدز المصري وماميلودي صنداونز جنوب الإفريقي، والتي حسمها بيراميدز لصالحه، ونال على أثرها إشادة واسعة.

وحتى الساعة 16:00 (ت.غ)، لم يصدر تعقيب من الفيفا أو الاتحاد الصومالي لكرة القدم بشأن الحادثة، علما بأن الصومال من الدول الخاضعة لقيود السفر التي فرضتها الولايات المتحدة.

وتستضيف الولايات المتحدة وكندا والمكسيك النسخة 23 من نهائيات كأس العالم 2026 في الفترة من 11 يونيو/ حزيران وحتى 19 يوليو/ تموز المقبل، بمشاركة 48 منتخبا لأول مرة.