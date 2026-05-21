منتخب مصر يعلن قائمة أولية من 27 لاعبا لمونديال 2026

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

أعلن حسام حسن مدرب منتخب مصر لكرة القدم قائمة أولية ضمت 27 لاعبا للمشاركة في كأس العالم 2026، المقررة في يونيو/ حزيران المقبل في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وشهدت القائمة، التي أُعلنت الأربعاء، مفاجأة باستبعاد مصطفى محمد، مهاجم نانت الفرنسي، إلى جانب ناصر ماهر، صانع ألعاب بيراميدز، ولاعبي الوسط محمد شحاتة من الزمالك وأحمد نبيل "كوكا" من الأهلي.

في المقابل، ضمت القائمة لأول مرة مهاجم فريق رديف برشلونة ومنتخب مصر للناشئين حمزة عبد الكريم (18 عاما)، إضافة إلى أقطاي عبد الله مهاجم إنبي.

وجاء في مقدمة اللاعبين المختارين محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، وعمر مرموش لاعب مانشستر سيتي، وهيثم حسن جناح ريال أوفييدو الإسباني، الذي ظهر لأول مرة مع المنتخب خلال فترة التوقف الدولي في مارس/ آذار الماضي.

ومن المقرر أن يبدأ المنتخب تدريباته يوم 21 مايو/ أيار الجاري بمركز المنتخبات الوطنية، على أن يعلن الجهاز الفني القائمة النهائية عقب المباراة الودية أمام روسيا يوم 28 من الشهر ذاته، قبل السفر إلى الولايات المتحدة وخوض ودية ثانية أمام البرازيل يوم 6 يونيو المقبل.

ويقع منتخب مصر في المجموعة السابعة بالمونديال، المقررة إقامته بين 11 يونيو و19 يوليو/ تموز المقبلين، إلى جانب منتخبات نيوزيلندا وإيران وبلجيكا.

وضمت القائمة في حراسة المرمى: محمد الشناوي ومصطفى شوبير (الأهلي)، والمهدي سليمان (الزمالك)، ومحمد علاء (الجونة).

وفي الدفاع: محمد هاني (الأهلي)، طارق علاء (زيد)، حمدي فتحي (الوكرة)، رامي ربيعة (العين)، ياسر إبراهيم (الأهلي)، حسام عبد المجيد (الزمالك)، محمد عبد المنعم (نيس)، أحمد فتوح (الزمالك)، وكريم حافظ (بيراميدز).

وفي الوسط: مروان عطية (الأهلي)، مهند لاشين (بيراميدز)، نبيل عماد دونجا (النجمة)، محمود صابر (زيد)، أحمد زيزو (الأهلي)، إمام عاشور (الأهلي)، مصطفى زيكو (بيراميدز)، محمود تريزيغيه (الأهلي)، إبراهيم عادل (نوردسيلاند)، وهيثم حسن (ريال أوفييدو).

وفي الهجوم: عمر مرموش (مانشستر سيتي)، محمد صلاح (ليفربول)، أقطاي عبد الله (إنبي)، وحمزة عبد الكريم (برشلونة).