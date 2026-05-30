قدم.. منتخب مصر يستقر على قائمته النهائية لمونديال 2026 بعد استبعاد اللاعب أقطاي عبد الله من البعثة المغادرة إلى الولايات المتحدة مساء السبت

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

استقر الجهاز الفني للمنتخب المصري لكرة القدم بقيادة المدرب حسام حسن، السبت، على قائمته النهائية التي تضم 26 لاعبا، استعدادا للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026.

واستبعد المدير الفني لاعبا واحدا من القائمة المبدئية وهو أقطاي عبد الله، مهاجم فريق نادي "إنبي"، وذلك بناء على التجربة الودية التي خاضها الفريق أمام منتخب روسيا الخميس الماضي، وانتهت بفوز الفراعنة بهدف سجله مصطفى زيكو.

ومن المقرر أن تتوجه بعثة الفريق مساء السبت إلى الولايات المتحدة، على أن يخوض المنتخب مباراته الودية الأخيرة أمام البرازيل في 6 يونيو/ حزيران المقبل بولاية أوهايو قبل بدء البطولة.

ويستهل منتخب مصر مشواره في كأس العالم 2026 بمواجهة قوية ضد منتخب بلجيكا يوم 15 يونيو المقبل على أرضية ملعب لومن فيلد في مدينة سياتل الأمريكية، ضمن المجموعة السابعة في البطولة.

وستكون المواجهة الثانية أمام نيوزيلندا يوم 22 يونيو على ملعب "بي سي بليس" بمدينة فانكوفر الكندية، قبل أن يختتم مبارياته في دور المجموعات بلقاء إيران يوم 27 من الشهر نفسه في سياتل.

وضمت القائمة النهائية في حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، المهدي سليمان، محمد علاء.

وفي الدفاع: محمد هاني، طارق علاء، حمدي فتحي، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، حسام عبد المجيد، محمد عبد المنعم، أحمد فتوح، كريم حافظ.

فيما ضم خط الوسط: مروان عطية، مهند لاشين، نبيل عماد دونغا، محمود صابر، أحمد سيد زيزو، إمام عاشور، مصطفى عبد الرؤوف زيكو، محمود تريزيغيه، إبراهيم عادل، هيثم حسن، محمد صلاح.

وفي الهجوم: عمر مرموش، حمزة عبد الكريم.



يذكر أن الولايات المتحدة وكندا والمكسيك تستضيف النسخة الثالثة والعشرين من كأس العالم 2026، والتي ستقام بين 11 يونيو و19 يوليو/ تموز.