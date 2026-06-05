بفوزه على نظيره اللبناني بهدفين دون رد في الجولة الأخيرة من تصفيات المجموعة الثانية

قدم.. منتخب اليمن يكمل عقد المتأهلين لكأس آسيا 2027 بالسعودية بفوزه على نظيره اللبناني بهدفين دون رد في الجولة الأخيرة من تصفيات المجموعة الثانية

إسطنبول/ أحمد حسن/ الأناضول

أكمل المنتخب اليمني عقد المتأهلين إلى نهائيات كأس آسيا لكرة القدم 2027 بالسعودية، عقب فوزه على لبنان بهدفين دون رد، الخميس، على ملعب "حمد الكبير" بالعاصمة القطرية الدوحة، في الجولة الأخيرة من التصفيات.

بهذا الانتصار، رفع اليمن رصيده إلى 14 نقطة من 6 مباريات، ليتصدر جدول ترتيب المجموعة الثانية، مقابل 13 نقطة للبنان الوصيف، فيما تحتل بوتان المركز الثالث برصيد 4 نقاط، تليها بروناي متذيلة الترتيب برصيد 3 نقاط.

وضمن المنتخب اليمني مشاركته الثالثة في تاريخ نهائيات كأس آسيا، بعد ظهوره الأول في نسخة 1976، ثم مشاركته الثانية في نسخة 2019 التي أقيمت في الإمارات.

في المقابل، أخفق المنتخب اللبناني في بلوغ البطولة للمرة الرابعة في تاريخه، بعدما شارك في نسخ 2000 التي استضافها على أرضه، و2019 في الإمارات، و2023 في قطر.

كانت المباراة مقررة في آخر مارس/آذار الماضي إلا أنها تأجلت بسبب ظروف الحرب في المنطقة، ليحجز المنتخب اليمني في النهاية بطاقة التأهل وينضم إلى المجموعة الخامسة في كأس آسيا إلى جانب كوريا الجنوبية، والإمارات، وفيتنام.

وحسم اليمنيون النتيجة في الشوط الثاني بفضل ثنائية المهاجم ناصر محمدوه، الذي افتتح التسجيل في الدقيقة 62 بعدما انفرد بالحارس اللبناني مصطفى مطر، وسجل في شباكه إثر تمريرة متقنة من البديل عادل قاسم، ومن أول لمسة فور دخوله.

وحاول المنتخب اللبناني تدارك النتيجة والحفاظ على آماله إلا أنه اصطدم بدفاع يمني شرس، ثم أضاف محمدوه هدف الاطمئنان من تسديدة مباغتة إثر بينية من البديل ممدوح بن عجاج في الدقيقة 90.

وتأهل إلى النهائيات صاحب المركز الأول في كل مجموعة من المجموعات الست، لينضموا إلى 18 فريقا حجزوا أماكنهم مسبقا من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.