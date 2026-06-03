في غياب نجم الفريق أشرف حكيمي، استعدادا للمشاركة في كأس العالم 2026..

قدم.. منتخب المغرب يقسو على مدغشقر برباعية نظيفة في غياب نجم الفريق أشرف حكيمي، استعدادا للمشاركة في كأس العالم 2026..

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

حقق المنتخب المغربي لكرة القدم فوزا كبيرا على منتخب مدغشقر برباعية نظيفة وديا، الثلاثاء، على ملعب "مولاي عبد الله" بالرباط، وذلك في إطار الاستعدادات للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2026.

فرض المغرب سيطرته على مجريات اللقاء منذ الدقائق الأولى، ونجح إسماعيل صيباري في افتتاح التسجيل مبكرا عند الدقيقة الثالثة، قبل أن يعود اللاعب نفسه ويضيف الهدف الثاني في الدقيقة 24، ليمنح أصحاب الأرض أفضلية مريحة قبل نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، واصل المنتخب المغربي تفوقه، ليعزز سفيان رحيمي النتيجة بالهدف الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 77، قبل أن يختتم المهاجم أيوب الكعبي الرباعية في الدقيقة 86.

المباراة شهدت غياب أشرف حكيمي، أفضل لاعب إفريقي موسم 2025، للحصول على راحة بعد مشاركته في تتويج باريس سان جيرمان بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثانية تواليا، إضافة إلى ياسين بونو ونائل العيناوي ونايف أكرد.

فيما شارك في التشكيلة الأساسية للمرة الأولى اللاعب أيوب بوعدي، نجم ليل الفرنسي، بعد تغيير هويته الرياضية من الفرنسية إلى المغربية.

ويخوض المنتخب المغربي مواجهة ودية أخيرة أمام منتخب النرويج يوم 7 يونيو/حزيران على أرضية ملعب "ريد بول أرينا" بمدينة نيوجيرسي الأمريكية، وذلك قبل انطلاق العرس العالمي.

ويستهل المغرب مشاركته المونديالية بمواجهة البرازيل يوم 14 يونيو الجاري، ضمن منافسات المجموعة الثالثة بكأس العالم 2026، التي تضم أيضا اسكتلندا وهايتي، حيث يسعى "أسود الأطلس" لمواصلة نتائجهم المميزة على الساحة العالمية.