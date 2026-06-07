قبل أيام قليلة من انطلاق منافسات كأس العالم 2026 وبعد أن كان عقده السابق ينتهي بنهاية يوليو المقبل...

قدم.. منتخب الجزائر يمدد عقد مدربه البوسني بيتكوفيتش حتى 2028 قبل أيام قليلة من انطلاق منافسات كأس العالم 2026 وبعد أن كان عقده السابق ينتهي بنهاية يوليو المقبل...

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، الأحد، تمديد عقد البوسني فلاديمير بيتكوفيتش، المدير الفني للمنتخب الأول حتى صيف 2028، وذلك قبل أيام قليلة من مشاركة "الخضر" الخامسة في نهائيات منافسات كأس العالم 2026.

وقال في بيان: يعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم عن تمديد عقد الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، إلى غاية 31 يوليو/ تموز 2028".

وتابع: "منذ تعيينه على رأس العارضة الفنية للمنتخب الوطني يوم 29 فبراير/شباط 2024, حقق حصيلة مميزة، حيث قاد الخضر في 28 مباراة سجلوا خلالها 21 فوزا مقابل 4 تعادلات و3 هزائم فقط، مع توقيع 67 هدفا واستقبال 22 هدفا".

وأضاف: "تحت قيادة بيتكوفيتش، ضمن المنتخب الوطني تأهله إلى نهائيات كأس العالم 2026, واضعا بذلك حدا لغيابه عن نسختي 2018 و2022، كما بلغ الدور ربع النهائي لكأس أمم إفريقيا 2025، بعد إقصاءين متتاليين من الدور الأول في 2021 و2023".

وأوضح البيان: "انعكس هذا التقدم أيضا على التصنيف العالمي للاتحاد الدولي لكرة القدم، حيث كانت الجزائر في المركز 43 عالميا والسابع إفريقيا عند توليه المهمة، قبل أن يرتقي "الخضر" إلى المركز 28 عالميا والرابع قاريا".

وواصل: "يثمن الاتحاد الجزائري لكرة القدم هذه الاستمرارية على رأس الطاقم الفني للمنتخب الوطني، باعتبارها تجسيدا للاستقرار والثقة في العمل المنجز، كما تمثل حافزا إضافيا لمواصلة تحقيق الأهداف المسطرة خلال الاستحقاقات المقبلة".

واختتم: "من جهة أخرى، مدد أعضاء الطاقم الفني عقودهم أيضا، حيث سيواصل كل من المدرب المساعد دافيد موراندي، ومدرب الحراس غيدو ناني، والمحضر البدني باولو رونغوني مهامهم إلى جانب الناخب الوطني خلال السنتين المقبلتين".

كان عقد المدرب البوسني، البالغ من العمر 62 عاما، ينتهي في 31 يوليو2026، وتحديدا مباشرة بعد نهاية منافسات بطولة كأس العالم التي تنطلق بعد أيام قليلة وتستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وستبدأ الجزائر مشوارها في المونديال ضد الأرجنتين حاملة اللقب يوم 16 يونيو/حزيران، وقبل اللعب ضد الأردن والنمسا في الجولتين الثانية والثالثة من دور المجموعات.