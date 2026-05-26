منتخب إيران يواصل معسكره في أنطاليا استعدادا للمونديال

أنطاليا/الأناضول

يواصل المنتخب الإيراني لكرة القدم معسكره في مدينة أنطاليا التركية، في إطار استعداداته لبطولة كأس العالم 2026 التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ووفق بيان صادر عن قسم الإعلام في المنتخب الإيراني، فقد انضم كل من علي رضا جهانبخش ودينيس دارغاهي إلى المعسكر، وبذلك اكتملت قائمة المنتخب الإيراني استعدادا للمعسكر التحضيري الأخير قبل المونديال.

وأجرى المنتخب، بقيادة المدرب أمير قلعه نويي، تدريبات مسائية مفتوحة أمام وسائل الإعلام في مجمع "تيتانيك ماردان الرياضي"، حيث خضع اللاعبون لتمارين إحماء وتمرير، قبل أن يختتموا الحصة بمباراة مصغرة.

ومن المقرر أن يواصل المنتخب الإيراني استعداداته في أنطاليا حتى 5 يونيو/حزيران، حيث سيخوض مباراتين وديتين، الأولى أمام غامبيا في 29 مايو، والثانية أمام مالي في 4 يونيو.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن القائمة النهائية المكونة من 26 لاعبا لكأس العالم 2026 في 1 يونيو المقبل، فيما ستقام البطولة في الفترة من 11 يونيو/حزيران إلى 19 يوليو/ تموز.

