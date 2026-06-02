قدم.. منتخب إيران يتوجه إلى المكسيك عبر إسبانيا للمشاركة بالمونديال ورئيس الاتحاد الإيراني يتوقع حصول الفريق على التأشيرات اللازمة لخوض المنافسات خلال اليومين المقبلين..

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

أكد الاتحاد الإيراني لكرة القدم أن المنتخب الأول سيغادر تركيا إلى إسبانيا يوم السبت المقبل، وذلك قبل التوجه إلى مقر إقامته في المكسيك استعدادا لكأس العالم 2026، على الرغم من أنه لا يزال ينتظر الحصول على التأشيرات.

وقال مهدي تاج، رئيس اتحاد كرة القدم الإيراني، يوم الاثنين في برنامج رياضي بثه التلفزيون الرسمي: "سنغادر إلى إسبانيا يوم السبت، ومن هناك سيتوجه الفريق مباشرة إلى تيخوانا في المكسيك".

وتابع: "سنحصل على تأشيرة المكسيك غدا (الثلاثاء) أو بعد غد، وبعد ذلك سيتم إصدار تأشيرة أمريكية بسرعة".

وشدد رئيس الاتحاد الإيراني على أن اندلاع حرب الشرق الأوسط في 28 فبراير/شباط الماضي، عندما هاجمت الولايات المتحدة وإسرائيل إيران، غير كل شيء بالنسبة للمنتخب قائلا: "لقد قلب الوضع في البلاد، وخاصة الحرب، جميع خططنا رأسا على عقب".

وواصل: "لقد رتبنا مباريات تحضيرية جيدة، بما في ذلك مباراة ضد إسبانيا في فبراير، والتي تم إلغاؤها".

ولم تصدر الولايات المتحدة، حيث ستلعب إيران مبارياتها الثلاث في دور المجموعات، ولا المكسيك، حيث سيقيم الفريق طوال البطولة، تأشيرات للاعبين حتى الآن.

ويواصل المنتخب الإيراني استعداداته للمونديال حاليا بمدينة أنطاليا التركية، حيث فاز على غامبيا 3-1 في مباراة ودية يوم الجمعة، ثم سيلعب مباراة ودية أخرى ضد مالي يوم الخميس.

ووقع المنتخب الإيراني في المجموعة السابعة بالمونديال، حيث سيلعب ضد نيوزيلندا وبلجيكا في لوس أنجلوس يومي 15 و21 يونيو، تليها مباراة ضد مصر في سياتل يوم 26 يونيو.

وتستضيف الولايات المتحدة والمكسيك وكندا النسخة الثالثة والعشرين من كأس العالم 2026 بشكل مشترك في الفترة من 11 يونيو وحتى 19 يوليو/ تموز، بمشاركة 48 منتخبا للمرة الأولى.

وكان السفير الإيراني لدى المكسيك أبو الفضل بسنديده قد صرح يوم الأحد قائلا: "سيحظى المنتخب الوطني بإقامة أفضل في تيخوانا مقارنة بالمدن الأمريكية، والصورة النمطية للأمن في تيخوانا لا تعكس الواقع".

وتابع: "سكان تيخوانا ودودون للغاية ومضيافون، ولا توجد لديهم أي مشاكل مع الإيرانيين، بل يكنون لهم احتراما كبيرا".