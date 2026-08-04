قدم.. منتخبا المغرب والجزائر إلى ربع نهائي كأس إفريقيا للسيدات

إسطنبول/ أحمد حسن/ الأناضول

تأهل منتخبا المغرب والجزائر، الاثنين، إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا للسيدات 2026، بعد احتلالهما المركزين الأول والثاني بجدول ترتيب المجموعة الأولى مع اختتام منافسات الجولة الثالثة.

وفرض التعادل السلبي نفسه على مواجهة المنتخب المغربي ونظيره السنغالي، على ملعب "الأمير مولاي الحسن" بالرباط، لتضمن "لبؤات الأطلس" التأهل إلى ربع النهائي عقب تصدرهن المجموعة برصيد 7 نقاط، من فوزين وتعادل.

وشهدت المباراة إهدار اللاعبة ياسمين مرابط ركلة جزاء مرتين في الدقيقة 69، حيث تصدت الحارسة أجي نداي لها، لكن الحكم قرر إعادة تنفيذ الركلة نظرا لتقدم حارسة مرمى السنغال عن خط المرمى أثناء تنفيذ اللعبة.

وعادت ياسمين مرابط لتنفيذ الركلة مجددا لتتصدى لها الحارسة السنغالية مرة أخرى محافظة على نظافة شباكها في اللقاء، وحصلت أجي نداي على جائزة أفضل لاعبة في المباراة بعد تألقها اللافت.

وفي مباراة أخرى وعلى الملعب الأولمبي بالرباط، نجح المنتخب الجزائري في تحقيق فوز ثمين على نظيره الكيني بهدفين دون رد، ليحسم بدوره البطاقة الثانية المؤهلة إلى الدور ربع النهائي للمسابقة القارية.

وحسمت الجزائر الفوز في الشوط الأول، حيث افتتحت مارين دافور التسجيل في الدقيقة 14، قبل أن تضيف ليندا بندريس الهدف الثاني في الدقيقة 23، ليرفع الفريق رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثاني.

ويستضيف المغرب كأس الأمم الإفريقية للسيدات 2026، للمرة الثالثة على التوالي، خلال الفترة من 26 يوليو/ تموز إلى 16 أغسطس/ آب 2026، بمشاركة 16 منتخبا موزعة على مدينتي الدار البيضاء والرباط.