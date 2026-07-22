قدم.. ملف مشترك بين 3 دول لاستضافة كأس أمم إفريقيا عام 2032

إسطنبول/ أحمد حسن/ الأناضول

أبدت اتحادات كرة القدم في بوركينا فاسو ومالي والنيجر، وهي الدول الثلاث المكونة لتحالف دول الساحل، اهتمامها بتقديم ملف مشترك لاستضافة منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية عام 2032.

وأصدرت الدول الثلاث بيانا مشتركا، الأربعاء، أشارت فيه إلى عقد اجتماع في نيويورك في 18 يوليو/تموز الجاري على هامش نهائي كأس العالم 2026، بحضور رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) باتريس موتسيبي، إلى جانب نظرائه من اتحادات كرة القدم في النيجر، ومالي، وبوركينا فاسو.

وخلال الاجتماع، أعربت الدول الثلاث الأعضاء في الاتحاد الإفريقي عن اهتمامها باستضافة أكبر حدث رياضي في القارة، مؤكدة أن موتسيبي رحب بهذه المبادرة القائمة على رؤية التعاون الإقليمي، وشجع الدول الثلاث على مواصلة جهودها.

وأضاف البيان أن الاتحادات الثلاثة ستبدأ استكمال الإجراءات المطلوبة وفق لوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم المتعلقة باختيار الدولة أو الدول المضيفة للبطولة القارية.

وأوضح أن الملف المشترك يهدف إلى تقديم رؤية جديدة لكرة القدم الإفريقية، والعمل على إعداد مشروع يستجيب للمعايير الدولية المطلوبة لتنظيم البطولة، سواء من حيث البنية التحتية أو الجوانب التنظيمية واللوجستية.

وتسعى الدول الثلاث إلى استثمار التطور الذي شهدته منشآتها الرياضية خلال الفترة الأخيرة، حيث شهدت كل من مالي وبوركينا فاسو تحسنا في البنية التحتية الخاصة بالملاعب، بما يعزز فرصها في المنافسة على استضافة الحدث القاري.

وسبق لبوركينا فاسو استضافة كأس أمم إفريقيا عام 1998، بينما نظمت مالي البطولة عام 2002، في حين لم يسبق للنيجر أن احتضنت النهائيات الإفريقية.

وقد أطلق الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) عملية تقديم العروض لاستضافة كأس الأمم الأفريقية 2032، بينما من المقرر إقامة النسخة التالية في الفترة من 19 يونيو/ حزيران إلى 17 يوليو/ تموز 2027 في كينيا وأوغندا وتنزانيا.

وجاء في بيان صحفي: "أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم رسميا عن فتح باب تقديم العروض للاتحادات الأعضاء الراغبة في استضافة نسخ 2028 و2032 و2036 من بطولة كأس الأمم الإفريقية".