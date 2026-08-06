خسرت أمام نيجيريا 2-6، في ختام منافسات المجموعة الثالثة، ولم تحصد أي نقطة من 3 مباريات

قدم.. مصر تودع أمم إفريقيا للسيدات بخسارة ثالثة خسرت أمام نيجيريا 2-6، في ختام منافسات المجموعة الثالثة، ولم تحصد أي نقطة من 3 مباريات

إسطنبول/ أحمد حسن/ الأناضول

ودّع منتخب مصر، الخميس، بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم للسيدات في المغرب، بخسارته أمام نظيره النيجيري 2-6، في ختام منافسات المجموعة الثالثة.

وأنهى المنتخب المصري مشاركته في المركز الرابع والأخير في المجموعة دون رصيد من النقاط، بعد تلقيه ثلاث هزائم متتالية أمام زامبيا (0-6)، ومالاوي (1-3)، ثم نيجيريا (2-6)، ليغادر البطولة من الدور الأول في مشاركته الثالثة، بعد نسختي 1998 و2016.

في المقابل، رفع المنتخب النيجيري رصيده إلى 6 نقاط، ليحتل المركز الثاني ويتأهل إلى الدور الثاني بفارق الأهداف خلف منتخب مالاوي المتصدر، فيما حل منتخب زامبيا ثالثا وودّع المنافسات.

وشهدت المباراة تفوقا واضحا للمنتخب النيجيري، الذي فرض سيطرته على مجريات اللعب، بينما حاول المنتخب المصري مجاراة منافسه، إلا أن عامل الخبرة وفارق اللياقة البدنية رجّحا كفة لاعبات نيجيريا.

وتقدم المنتخب النيجيري بهدفين في الشوط الأول، عبر أسيسات أوشوالا في الدقيقة 21، وجيفت مونداي في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، قبل أن تقلص نادين غازي الفارق لمصر من ركلة جزاء في الدقيقة العاشرة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

وفي الشوط الثاني، أضافت يوشينا كانو الهدف الثالث في الدقيقة 57، ثم سجلت كريستي يوشيبا الهدف الرابع من ركلة جزاء في الدقيقة 81.

وعادت نادين غازي لتسجل الهدف الثاني لمصر من ركلة جزاء في الدقيقة 84، قبل أن تضيف رشيدات أجيباتي الهدف الخامس لنيجيريا من ركلة جزاء في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع، واختتمت جوي أومويوا السداسية في الدقيقة التاسعة منه.

ويستضيف المغرب بطولة كأس أمم إفريقيا للسيدات 2026 خلال الفترة من 26 يوليو/ تموز إلى 16 أغسطس/ آب، بمشاركة 16 منتخبا، وتقام مبارياتها في مدينتي الدار البيضاء والرباط.