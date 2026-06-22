تصدر منتخب مصر المجموعة السابعة في كأس العالم 2026، الاثنين، عقب فوزه على نظيره النيوزيلندي بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات.

قدم.. مصر تحقق فوزها المونديالي الأول وتنفرد بصدارة مجموعتها تصدر منتخب مصر المجموعة السابعة في كأس العالم 2026، الاثنين، عقب فوزه على نظيره النيوزيلندي بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات.

يوسف علي أوغلو/ الأناضول

- حقق منتخب مصر أول انتصار في تاريخ مشاركاته بالمونديال وبات على بُعد نقطة من دور الـ32

- تقدم منتخب نيوزيلندا في الدقيقة 15 عبر فين سورمان لينهي الشوط الأول متفوقا بهدف دون رد

- سجل مصطفى زيكو ومحمد صلاح وتريزيغيه أهداف مصر في الشوط الثاني

- محمد صلاح اُختير رجلا للمباراة بعدما سجل هدفا وصنع آخر

تصدر منتخب مصر المجموعة السابعة في كأس العالم 2026، الاثنين، عقب فوزه على نظيره النيوزيلندي بثلاثة أهداف مقابل هدف، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات.

وعزز منتخب مصر بهذا الفوز حظوظه في بلوغ دور الـ32، وبات على بُعد نقطة واحدة من ضمان التأهل.

خلال الشوط الأول، عانى منتخب مصر، إذ تأخر بهدف سجله فين سورمان لنيوزيلندا في الدقيقة 15، كما أهدر عدة فرص لإدراك التعادل، أبرزها فرصة إمام عاشور قبيل الاستراحة.

غير أنه ظهر بصورة مغايرة في الشوط الثاني، ونجح في قلب تأخره، بدءا بهدف التعادل الذي سجله مصطفى زيكو في الدقيقة 59، بضربة رأس إثر تمريرة عرضية من محمد هاني.

ومنح محمد صلاح، قائد منتخب مصر، منتخب بلاده التقدم في الدقيقة 67، بعد تبادل الكرة عند حدود منطقة الجزاء، قبل أن يسددها في شباك الحارس ماكس كروكومب.

وعزز البديل محمود حسن تريزيغيه تقدم منتخب مصر بهدف ثالث في الدقيقة 82، بضربة رأس إثر ركلة ركنية نفذها صلاح.

واختير صلاح رجلا للمباراة، بعدما أسهم مباشرة في هدفين، بتسجيله الهدف الثاني وصناعته الثالث.

وبهذا الفوز، رفع منتخب مصر رصيده إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة، مقابل نقطتين لكل من إيران وبلجيكا، ونقطة واحدة لنيوزيلندا.

كما حقق أول انتصار في تاريخ مشاركاته بنهائيات كأس العالم، وسجل 3 أهداف في مباراة واحدة للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته بالبطولة.

وكان منتخب مصر استهل مشواره في المونديال بالتعادل مع بلجيكا بهدف لمثله، بينما تعادلت نيوزيلندا مع إيران بهدفين لكل منهما، قبل أن تتعادل بلجيكا وإيران دون أهداف في الجولة الثانية.

ويكفي منتخب مصر التعادل أمام إيران، السبت المقبل، في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات، ليرفع رصيده إلى 5 نقاط ويضمن التأهل إلى دور الـ32 ضمن المركزين الأول والثاني.

ويضمن الفوز على إيران صدارة المجموعة لمنتخب مصر برصيد 7 نقاط، بصرف النظر عن نتيجة المباراة الأخرى بين بلجيكا ونيوزيلندا.

أما في حال الخسارة، فسيرتبط تأهل منتخب مصر المباشر بنتيجة مباراة بلجيكا ونيوزيلندا؛ إذ قد ينهي دور المجموعات في المركز الثاني، أو يتراجع إلى الثالث وينافس على إحدى بطاقات أفضل 8 منتخبات تحتل هذا المركز.

ويشارك منتخب مصر في كأس العالم للمرة الرابعة في تاريخه، بعد نسخ 1934 و1990 و2018.

وتقام البطولة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، خلال الفترة من 11 يونيو/ حزيران إلى 19 يوليو/ تموز.