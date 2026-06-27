بعد تعادلها مع إيران 1-1 في الجولة الثالثة لمنافسات المجموعة السابعة..

قدم.. مصر تبلغ الأدوار الإقصائية بكأس العالم لأول مرة في تاريخها بعد تعادلها مع إيران 1-1 في الجولة الثالثة لمنافسات المجموعة السابعة..

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

بلغ المنتخب المصري الأدوار الإقصائية من كأس العالم لكرة القدم 2026، لأول مرة في تاريخ المونديال، بتعادله أمام نظيره الإيراني 1-1، السبت، على ملعب "سياتل ستاديوم" في الجولة الثالثة لمنافسات المجموعة السابعة.

ورفع منتخب "الفراعنة" رصيده إلى 5 نقاط ليحتل المركز الثاني بفارق الأهداف خلف بلجيكا المتصدرة، فيما رفعت إيران رصيدها إلى 3 نقاط في المركز الثالث، وتنتظر نتائج المجموعات الأخرى للتأهل ضمن أفضل ثوالث.

وتواجه مصر في دور الـ32 المنتخب الأسترالي يوم الجمعة 3 يوليو/تموز المقبل على ملعب "دالاس ستاديوم"، على أن يلاقي المتأهل في دور الـ16 الفائز من مباراة الأرجنتين والرأس الأخضر.

هدفا اللقاء جاءا في الشوط الأول، إذ افتتح المنتخب المصري التسجيل مبكرا في الدقيقة الخامسة عبر محمود صابر بعدما تابع كرة مرتدة من الحارس علي بيرانوند من تسديدة محمد صلاح.

وفي الدقيقة 11 أشار الحكم البولندي سيمون مارسينياك إلى نقطة الجزاء بعد قيام محمد عبد المنعم بعرقلة مهدي طارمي داخل المنطقة، لكن الحارس المصري مصطفى شوبير تصدى لركلة الجزاء الضعيفة وأبعدها بجوار القائم.

وبعد 3 دقائق فقط، نجح رامين رضائيان في إدراك التعادل للمنتخب الإيراني بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء في الزاوية الضيقة، بعد متابعة لكرة ارتدت من شوبير إثر تصد مذهل لتسديدة ميلاد محمدي.

وفي الشوط الثاني، سيطر المنتخب المصري على مجريات اللعب، لكن دون تهديد حقيقي على المرمى الإيراني، قبل أن يتلقى "الفراعنة" ضربة موجعة بخروج قائد الفريق محمد صلاح في الدقيقة 57 متأثرا بالإصابة.

وبدا أن إيران خطفت الفوز بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع بتسديدة من شجاع خليل زادة، لكن الحكم ألغاه بعد العودة لتقنية الفيديو المساعد بداعي التسلل.

وفي مباراة أخرى بنفس المجموعة، وعلى ملعب "بي سي بليس فانكوفر" بكندا، حسم منتخب بلجيكا صدارة المجموعة بفارق الأهداف أمام مصر، بعد تغلبه على نظيره النيوزيلندي بخماسية مقابل هدف.

وسجل أهداف المنتخب البلجيكي كل من لياندرو تروسارد (هدفان) وكيفين دي بروين وروميلو لوكاكو وألكسيس ساليمايكيرس في الدقائق 28 و50 و66 و86، و4+90 فيما سجل هدف نيوزيلندا الوحيد إيليا جست في الدقيقة 84.

وتستضيف الولايات المتحدة وكندا والمكسيك النسخة الـ23 من كأس العالم لكرة القدم، بين 11 يونيو/ حزيران الجاري و19 يوليو/ تموز المقبل، بمشاركة 48 منتخبا.