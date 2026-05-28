قدم.. مدرب أيرلندا يطالب لاعبيه بالفوز في "الحرب" ضد إسرائيل في ظل استمرار المطالبات برفض اللعب أمام المنتخب الإسرائيلي في دوري الأمم الأوروبية..

إسطنبول / أحمد حسن / الأناضول

طالب الآيسلندي هيمير هالغريمسون، مدرب منتخب جمهورية أيرلندا، الأربعاء، لاعبيه بـ«الفوز في هذه الحرب» ضد إسرائيل عندما يلتقي المنتخبان في مسابقة دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.

وقال المدرب البالغ من العمر 58 عاما، خلال المؤتمر الصحفي قبل مباراة أيرلندا ضد قطر الودية في دبلن المقرر إجراؤها الخميس: "لقد عبرت بالفعل عن رأيي في هذا الأمر، لا داعي لتكرار ذلك".

وتابع: "لكن منا وجهة نظر في كرة القدم، هذا عائق لا أحبه، ومن غير العدل أن يكون اللاعبون في هذا الموقف وأن نكون نحن في هذا الموقف، لكن من وجهة نظر كرة القدم، لا أحب أن نكون نحن الأشرار. لسنا الأشرار هنا".

وأضاف: "أعتقد أن أفضل إجابة لنا هي الفوز بهذه المباراة، والفوز بهذه الحرب ضدهم (إسرائيل)، ستكون هذه الإجابة مثالية من وجهة نظري".

وواصل: "القرارات الأخرى ليست من صنعنا، لكن جميع اللاعبين يرغبون في تمثيل البلاد وتقديم أداء جيد لها، بغض النظر عن هوية الخصم".

وتعرض الاتحاد الأيرلندي لكرة القدم لضغوط لمقاطعة المباراتين أمام إسرائيل ضمن منافسات المجموعة الثالثة بدوري الأمم الأوروبية للمستوى الثاني، بما في ذلك مباراة على أرضه في دبلن في 4 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وحث العديد من السياسيين الأيرلنديين المؤيدين للفلسطينيين وشخصيات كرة القدم الاتحاد على الانسحاب من المباريات بسبب سلوك إسرائيل خلال الحرب في غزة.

وأقر الاتحاد الأيرلندي لكرة القدم اقتراحا في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي يطلب من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم تعليق مشاركة إسرائيل فورا في المنافسات الدولية، لكنه لم يتلق أي دعم من الهيئة الإدارية لكرة القدم الأوروبية.

وشهد البرلمان الأيرلندي احتجاجات جديدة الأربعاء على خلفية إقامة المباراتين ضد إسرائيل.

وفي أكتوبر الماضي، كان المدرب الأيسلندي هالغريمسون من بين الذين دعوا إلى حظر مشاركة إسرائيل في منافسات كرة القدم الدولية.

ولعب المنتخب الإسرائيلي مبارياته في تصفيات كأس العالم في المجر، ومن المقرر أن يستخدم ملعبا محايدا لمباراته في دوري الأمم الأوروبية ضد أيرلندا في 27 سبتمبر/ أيلول المقبل.

وقد أثارت مباراة 4 أكتوبر المقبل في دبلن على وجه الخصوص ضجة كبيرة في أيرلندا، حتى أن هناك اقتراحات بإمكانية إقامتها في مكان آخر، حيث أصر الاتحاد الأيرلندي لكرة القدم في فبراير/ شباط الماضي على أنه "ليس لديه خيار" سوى خوض المباراتين ضد إسرائيل.

مدرب المنتخب الأيرلندي قال في المؤتمر اليوم: "من الواضح أن عدم اللعب على أرضنا سيشكل عائقا من الناحية الكروية. لقد قدمنا ​​أداءً رائعاً على أرضنا. ونأمل أن نواصل ذلك غداً أمام قطر."

وأضاف: "يبدو أن ملعب أفيفا سيصبح حصنا منيعا لنا، ومن الواضح أن نقله سيقلل من فرصنا، لذا آمل أن يتمكن الناس من الالتفاف حول اللاعبين ودعمنا في اللعب بدلا من الاحتجاج أو القيام بأي شيء ضار".