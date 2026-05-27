محمد وهبي يعلن قائمة المغرب المشاركة يالمونديال

أعلن محمد وهبي، مدرب المنتخب المغربي الأول لكرة القدم، الثلاثاء، عن قائمته النهائية المشاركة في النسخة الثالثة والعشرين من كأس العالم 2026 بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك والمكونة من 26 لاعبا.

وجاء في مقدمة اللاعبين المختارين أشرف حكيمي، لاعب باريس سان جيرمان، الذي يتعافى من إصابة في الفخذ تعرض لها في مباراة الذهاب من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ضد بايرن ميونخ، وإبراهيم دياز لاعب ريال مدريد، الذي أضاع ركلة جزاء في نهائي كأس الأمم الإفريقية في يناير.

وضمت تشكيلة مدرب منتخب الشباب السابق الفائز بكأس العالم بتشيلي تحت 21 عاما والذي خلف وليد الركراكي في المنصب مارس/آذار الماضي، 8 لاعبين فقط ممن شاركوا في كأس العالم 2022.

ومن بين أبرز الغائبين مهاجم فريق الاتحاد السعودي يوسف النصيري، الذي سجل هدفين حاسمين خلال مشاركة "أسود الأطلس" التاريخية في قطر عام 2022، حين أصبحوا أول منتخب إفريقي يصل إلى نصف نهائي كأس العالم.

ووقع المنتخب المغربي، بطل كأس الأمم الإفريقية، في المجموعة الثالثة بالمونديال إلى جانب البرازيل واسكتلندا وهايتي. ويستهل مشواره في البطولة يوم الأحد 14 يونيو/حزيران بمواجهة البرازيل.

وضمت التشكيلة في حراسة المرمى: ياسين بونو (الهلال)، منير المحمدي (نهضة بركان)، رضا التكناوتي (الجيش الملكي).

خط الدفاع: أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان)، نصير مزراوي (مانشستر يونايتد)، نايف أكرد (مارسيليا)، شادي رياض (كريستال بالاس)، زكريا الوحدي (جينك)، أنس صلاح الدين (أيندهوفن)، رضوان حلحال (ميشيلين)، يوسف بلعمري (الأهلي)، عيسى ديوب (فولهام).

خط الوسط: سفيان أمرابط (ريال بيتيس)، عز الدين أوناحي (جيرونا)، نائل العيناوي (روما)، بلال الخنوس (شتوتغارت)، إسماعيل صيباري (آيندهوفن)، سمير المرابط (ستراسبورغ).

خط الهجوم: إبراهيم دياز (ريال مدريد)، سفيان رحيمي (العين الإماراتي)، أيوب الكعبي (أولمبياكوس)، عبد الصمد الزلزولي (ريال بيتيس)، أيوب بوعدي (ليل)، شمس الدين طالبي (سندرلاند)، ياسين جسيم (ستراسبورغ)، أيوب أميموني (فرانكفورت).