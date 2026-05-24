قدم.. محمد صلاح يودع جماهير ليفربول خلال مباراة برينتفورد بعد مشاركته في التشكيل الأساسي وصناعته هدفا في الجولة الختامية من الدوري الإنجليزي الممتاز منهيا مسيرة امتدت 9 مواسم في ملعب "أنفيلد"

إسطنبول/ أحمد حسن/ الأناضول

ودع الدولي المصري محمد صلاح، ملعب "أنفيلد" للمرة الأخيرة في مسيرته مع ليفربول، بعد أن شارك في التشكيل الأساسي أمام برينتفورد، الأحد، في الجولة الختامية للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وأعلن اللاعب البالغ 33 عاما في وقت سابق مغادرته النادي بنهاية الموسم رغم امتداد عقده حتى يونيو/حزيران 2027، لينهي مسيرة امتدت على مدار 9 مواسم قاد "الريدز" خلالها لحصد العديد من الألقاب.

وشارك صلاح، في التشكيلة الأساسية، وحرمه القائم من افتتاح التسجيل في الشوط الأول من ركلة حرة،.



لكن الجناح المصري ساهم في تقدم ليفربول، عندما تلقى تمريرة من الهولندي رايان غرافنبيرخ، وانطلق في الناحية اليمنى.

وأرسل صلاح تمريرة بوجه القدم اليسرى الخارجي إلى كيرتيس جونز داخل منطقة الجزاء، لم يجد صعوبة في وضعها في المرمى في الدقيقة 58.

ورفع صلاح رصيده إلى 120 تمريرة حاسمة مع ليفربول في جميع المسابقات، ورقم 93 في الدوري الإنجليزي الممتاز، ليكسر رقم ستيفن جيرارد القياسي، ويصبح أكثر لاعبي الفريق صناعة للأهداف في البطولة.

وجاءت الدقيقة 74 لتقف جماهير ليفربول في المدرجات لتحية نجمها الأسطوري مع مغادرته للملعب بعد استبداله بالهولندي جيريمي فريمبونغ، منهيا بذلك مسيرة لأحد أفضل النجوم في تاريخ النادي الإنجليزي العريق.