قدم.. محمد صلاح يطالب ليفربول باستعادة هويته المفقودة في بيان مبطن أدان فيه أسلوب لعب الفريق على خلفية الخسارة أمام أستون فيلا في الدوري الإنجليزي الممتاز

إسطنبول/ أحمد حسن/ الأناضول

نشر الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، السبت، بيانا مبطنا أدان فيه أسلوب لعب النادي، مطالبا بضرورة استعادة هوية الفريق القوي الذي تخشاه كل الأندية.

أسطورة ليفربول، الذي سيغادر النادي هذا الموسم بعد 9 سنوات قضاها في قلعة "أنفيلد"، لم يلعب سوى 16 دقيقة بعد عودته من إصابة في أوتار الركبة ضد أستون فيلا، حيث خسر الريدز بنتيجة 2-4 الجمعة، ليتراجع إلى المركز الخامس في جدول الترتيب.

وكتب صلاح، عبر حسابه بمنصة شركة "إكس" الأمريكية: "لقد عاصرت هذا النادي وهو يتحول من مرحلة الشك إلى مرحلة الإيمان، ومن الإيمان إلى منصات التتويج كأبطال، لقد تطلب الأمر عملا شاقا، وبذلت دائما كل ما في وسعي لمساعدة النادي على الوصول إلى هناك، ولا يوجد شيء يجعلني أكثر فخرا من ذلك".

وتابع: "إن انهيارنا وتلقينا هزيمة أخرى هذا الموسم كان أمرا مؤلما للغاية، وهو ما لا يستحقه مشجعونا على الإطلاق".

وأضاف صلاح: "أريد أن أرى ليفربول يعود مجددا ذلك الفريق الهجومي المرعب الذي تخشاه جميع الفرق، وأن يعود منصة لحصد الألقاب؛ هذه هي كرة القدم التي أعرف كيف ألعبها، هذه هي الهوية التي يجب استعادتها والحفاظ عليها للأبد، هذا الأمر غير قابل للتفاوض، وعلى كل من ينضم إلى هذا النادي أن يتكيف معه".

وأكمل: "الفوز ببعض المباريات هنا وهناك ليس هو الطموح الذي يجب أن يكون عليه ليفربول، فكل الفرق تفوز بالمباريات".

وواصل صلاح: "سيبقى ليفربول دائما ناديا يعني الكثير لي ولعائلتي، وأريد أن أراه يحقق النجاح لسنوات طويلة بعد رحيلي ومغادرتي للفريق".

واختتم: "وكما قلت دائما، فإن التأهل إلى دوري أبطال أوروبا للموسم المقبل هو الحد الأدنى المقبول، وسأفعل كل ما في وسعي لتحقيق ذلك".

واستقبلت كتيبة المدرب الهولندي آرني سلوت، رقما قياسيا بلغ 52 هدفا في موسم واحد من الدوري الإنجليزي الممتاز مكون من 38 مباراة، وتلقت 12 خسارة وإذا لم يكونوا حذرين، فقد يفوتهم التأهل لدوري أبطال أوروبا.

في حال فوز برايتون وبورنموث في مباراتيهما الأخيرتين وهزيمة ليفربول أمام برينتفورد سيؤدي إلى هبوط الريدز إلى المركز السابع وابتعاده عن المراكز الخمسة الأوائل المؤهلة لدوري الأبطال.